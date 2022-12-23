普丁說想盡快結束在烏克蘭的「戰爭」 白宮：俄國說一套做一套

俄羅斯總統普丁周四 (22 日) 首度以「戰爭」而非「特別軍事行動」提及入侵烏克蘭一事，他表示，俄羅斯希望盡快結束在烏克蘭的「戰爭」，這最終無可避免需要透過外交途徑解決。然而白宮發言人駁斥，普丁說一套做一套，種種跡象顯示俄國仍想升級戰事。

普丁發表談話前，烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskiy) 剛赴美拜會美國總統拜登，並在美國國會發表談話。拜登承諾，美國將持續為烏克蘭提供堅定不移的支持，美國也宣布將提供烏克蘭價值 18.5 億美元額外軍援，包含愛國者飛彈及高速反輻射飛彈。

普丁在記者會中說：「我們的目標不是轉動軍事衝突的飛輪，反而是終結這場戰爭 (end this war)。我們為此努力，並將繼續努力。我們將努力終結它。當然，速度愈來愈好。」

普丁還說，敵對行動升高會導致不成比例的損失，並以「問題一件一件處理」(chicken pecks one grain at a time) 加以說明。

普丁之前堅持把烏克蘭的衝突稱為「特別軍事行動」(special military operation)，這是他首次改用「戰爭」一詞。

白宮回應

不過白宮發言人柯比 (John Kirby) 斥責普丁「完全無意展現協商的意願」以終結戰爭。俄國從 2 月 24 日派兵入侵烏克蘭，至今已經 10 個月。

柯比向白宮記者說：「恰恰相反。普丁在地面和空中做的每一件事，都顯示這個人想要繼續向烏克蘭人民施加暴力，以及升級戰事。」

柯比重申，拜登對與普丁對話抱持開放的態度，但前提是普丁必須展現認真協商的態度，美國也會先與烏克蘭及美國盟國洽商才做決定。

俄國在俄烏戰爭中斬獲不多，俄方多次自稱願意協商並指責烏克蘭拒絕對話，但烏克蘭和盟國懷疑這只是俄國爭取時間的伎倆，烏克蘭堅持俄國必須停止攻擊，並放棄所有佔領的土地。

普丁周四說：「所有的武裝中途最終都將透過某種形式的外交途徑協商。在衝突中的每一方遲早要坐下來以達成協議。反對我們的人愈快了解這件事愈好。我們從未放棄。」

普丁也試圖淡化美國提供愛國者飛彈給烏克蘭的重要性，他說，美國的對空防禦系統「很老舊」，不像俄國的 S-300 系統先進，俄國總是能找到解決辦法，這次也有辦法「摧毀」愛國者飛彈。

美國周四指控，北韓販售武器給俄羅斯傭兵組織瓦格那集團 (Wagner Group)，此舉違反聯合國安理會的決議。