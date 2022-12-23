鉅亨美股雷達：市場等待PCE等經濟數據公布 Meta願花7.5億美元和解訴訟

美股重要看點：

隨著市場的拋售再起，市場對年底聖誕行情抱持的希望大減。美股周四 (22 日) 由半導體股美光領跌，科技股回落，三大股指均出現 1% 以上的下挫。

與此同時，市場重燃對經濟衰退的憂慮。全球央行目前仍然持續緊縮升息，投資者擔心，如此一來將拖累經濟走向衰退。

Solus Alternative Asset Management 首席策略師 Dan Greenhaus 指出，從更廣泛的市場和經濟角度來看，明年的情況與今年看不到什麼不同，聯準會究竟要升息到多遠的問題仍持續存在，這代表趨勢依然不變。

隨著 2022 年底的臨近，股市也有望結束 3 年的漲勢，並創下自 2008 年以來最差的年度表現。

投資者等待周五公布的更多經濟數據，包括 11 月份的個人消費支出報告，這是聯準會首選的通膨指標，其他的數據包括個人收入、新屋銷售和 12 月消費者信心指數也將發布。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 11 月個人消費支出 (PCE) 月率，預期 0.2%，前值 0.8%

美國 11 月 PCE 物價指數年率，預期 5.5%，前值 6%

美國 11 月 PCE 物價指數月率，預期 0.1%，前值 0.3%

美國 11 月核心 PCE 物價指數年率，預期 4.6%，前值 5%

美國 11 月核心 PCE 物價指數月率，預期 0.2%，前值 0.2%

美國 11 月耐用品訂單月率，預期 - 1%，前值 1.1%

美國 11 月新屋銷售 (萬戶)，預期 60，前值 63.2

美國 12 月密歇根大學消費者信心指數終值，預期 59.1，前值 59.1

重要個股動態：

1.Meta Platforms Inc. (META-US)

Meta 已經同意支付 7.25 億美元，來了結一項長期訴訟，此次訴訟聲稱 Facebook 與研究公司劍橋分析 (Cambridge Analytica) 非法共享用戶數據。

原告在周四 (22 日) 晚些時候的一份法庭文件中表示，這是「有史以來在數據隱私集體訴訟中，獲得的最大賠償，也是 Facebook 為解決私人集體訴訟支付的最高金額」。

Meta 發布電子郵件聲明表示，此案公司尋求和解，因為這符合社群與股東的最大利益，在過去 3 年中，公司改進了隱私保護方法並實施了全面的隱私計畫。

META 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 特斯拉 (TSLA-US)

特斯拉執行長馬斯克周四 (22 日) 承諾，未來一年半到兩年的時間內，他不會再變賣特斯拉股票，試圖安撫投資人的不安，特斯拉盤後股價回升逾 2%。

馬斯克這番話代表他至少 2024 年不會賣股，或許 2025 年也不會。他今年稍早也曾在連續拋售股票後，做出不再賣股的承諾。

分析師已調降特斯拉本季交付量的預估，以反映美國和中國等主要市場的增長放緩。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 微軟 (MSFT-US)

美國聯邦貿易委員會 (FTC) 先前提起反壟斷訴訟，阻止微軟收購遊戲巨頭動視暴雪 (Activision Blizzard)，對此微軟周四 (22 日) 提出回應，表示這樁交易無礙產業競爭，而且對玩家有利。

微軟在呈交給 FTC 的文件中，試圖說服法官允許推進這筆金額 690 億美元的併購交易。FTC 在 12 月 8 日的訴狀中說，動視暴雪的熱門遊戲，包括「魔獸世界」(World of Warcraft)、「暗黑破壞神」(Diablo)，可能因此無法在微軟的競爭對手上繼續提供給玩家。FTC 已安排 2023 年 8 月舉行聽證會。