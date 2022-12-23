盤後速報 - 威致(2028)次交易(26)日除息0.85元，參考價28.35元

威致(2028-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.85元。
首日參考價為28.35元，相較今日收盤價29.20元，息值合計為0.85元，股息殖利率2.92%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2022/12/26
|29.20
|0.85331
|2.92%
|0.0
|2022/07/05
|24.55
|2.5
|10.18%
|0.0
最新相關新聞
威致(2028-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.85元。
首日參考價為28.35元，相較今日收盤價29.20元，息值合計為0.85元，股息殖利率2.92%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2022/12/26
|29.20
|0.85331
|2.92%
|0.0
|2022/07/05
|24.55
|2.5
|10.18%
|0.0
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+24.71%
$12,471
原投組報酬率
+17.44%
$11,744
投組標的成分
40%
1760
20%
8996
20%
8932
10%
2641
10%