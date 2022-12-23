盤後速報 - 威致(2028)次交易(26)日除息0.85元，參考價28.35元

威致(2028-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.85元。

首日參考價為28.35元，相較今日收盤價29.20元，息值合計為0.85元，股息殖利率2.92%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2022/12/26 29.20 0.85331 2.92% 0.0
2022/07/05 24.55 2.5 10.18% 0.0

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