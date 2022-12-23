風力穩定輸出 再生能源滲透率突破2成

台灣秋冬風力發電效果佳，隨著近年離岸風場建置完工啟用後，台電今 (23) 日表示，繼昨 (22) 日風光相加貢獻 23.5％電力後，今日風電、光電滲透率則為 21.98%，其中，風力更較昨日略增 10 萬瓩。

台電指出，除天氣因素外，官民聯手有效帶動再生能源裝置量增加，目前已逐步可見綠電成效，若以離岸風電為例，今年可望發出逾 15 億度電，已是去年約 5 億餘度的 3 倍之多。

台電進一步表示，2016 年全國風力發電全年發電量為 14.6 億度電，今年光前 10 月風力發電 (陸域＋離岸) 則已達 24.5 億度電，太陽光電方面，2016 年全年僅有 11.1 億度，今年前 10 月也已有 87.6 億度電。

隨著風光發電成長後，台電說，將因應再生能源特性，持續推動儲能設施，包括與光電案廠合作等，同時也將參考歐美國家電力市場打造電力交易平台、導入輔助服務交易，成為可隨時調度的虛擬電廠，截至 11 月底，共有 32.8 萬瓩參加電力交易平台提供之輔助服務，共同維持電網穩定。

台電補充，我國具良好的風場條件，近期風電出力穩定，全天多數時間皆可達 80-100 萬瓩，加上太陽光電，整體綠電可超過 600 萬瓩，以近期中午時段來看，占國內整體負載約 20%，等於每 5 度電中，便有 1 度是綠電。隨未來離岸風電新血陸續加入，風力發電亦將逐步提高。