台灣基地台電磁波量最大值低於國際 比微波爐安全

國家通訊傳播委員會 (NCC) 為消除國人對基地台電磁波的疑慮，首度委託第三方機構進行大規模量測，根據研究顯示，台灣 4G/5G 基地台電磁波量最大數值比國際安全標準低，研究團隊形容，此數據比刮鬍刀、微波爐還安全。

NCC 今 (13) 日舉辦「5G 行動寬頻基地臺電磁波量測委託研究」結果說明會，此計畫由雲林科技大學研究團隊執行，在全國北、中、南、東及外島地區，抽測 34 站 4G/5G 行動寬頻基地台，參考行政院環保署所訂定「環境中射頻電磁波檢測方法 (NIEAP203.92B)」進行射頻電磁波強度量測。

根據量測結果指出，最大數值為國際非游離輻射防護委員會 (ICNIRP) 及環保署所訂電磁波暴露參考位準值的 0.039%，比家中使用的微波爐、刮鬍刀等家電用品更安全。

雲科大研究團隊表示，此計畫所量測基地臺站點的選定，以最多電信業者共站建置的基地臺為量測標的，主要原因是該等站臺之射頻設備及天線數量較多，對於排除民眾對行動通訊基地臺之電磁波安全疑慮較具代表性。

NCC 強調，世界各國均將行動寬頻基礎建設列為重點發展項目，提升行動上網速率。民眾對基地臺電磁波安全的疑慮，導致基地臺建設困難，均影響台灣行動寬頻網速的競爭力，未來會長期針對基地臺建設位置及電磁波暴露安全把關，並致力於推廣正確的電磁波知識，以建立大眾對台灣行動寬頻基地臺電磁波安全之信心，減少對基地臺抗爭。