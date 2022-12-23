美眾議院發布逾800頁最終報告 認定川普在國會騷亂案煽動叛亂

美國國會眾議院調查國會騷亂的特別委員會，於當地時間周四 (22 日) 晚上公布了 845 頁的最終報告，結束了長達 18 個月的特別調查。

這份報告在調查小組周一最後一次公開聽證會的 3 天後發布，聽證會上，委員會正式向司法部建議，就川普在國會山騷亂事件中扮演的角色對其提出四項刑事指控，包括煽動或協助叛亂、妨礙國會官方程序、串謀詐騙聯邦政府和作出虛假陳述。

除此之外，委員會還提出一項建議，將考慮建立一個正式機制，來評估是否禁止川普未來擔任聯邦職務，因為有證據表明，他在參與叛亂時違反了支持美國憲法的憲法誓言。

小組主席、眾議員湯普森 (Bennie Thompson) 本周早些時候表示，委員會將在年底前繼續發布非敏感證人訪談，直到新一屆國會召開。

湯普森在報告的前言中說，「不允許失敗的總統，透過顛覆我們的民主制度、煽動暴力」，從而把自己變成一個成功的暴君。

報告稱，川普參與了推翻 2020 年總統大選的合法結果的「多部分陰謀」，並且未能採取行動，阻止他的支持者攻擊國會大廈。

報告提到，「1 月 6 日的核心原因是一個人，即川普，許多其他人都追隨他。」「如果沒有他，1 月 6 日的所有事件都不會發生。」

委員會估計，在 11 月大選和 1 月 6 日叛亂之間的兩個月裡，川普或其核心圈子參與了至少 200 次明顯的公開或私下外聯、施壓或譴責行為，目標是推翻州選舉結果。

特別委員會本次共採訪了 1000 多名證人、舉行了 10 場聽證會，並獲得了數百萬頁的文件之後，最終發布這次報告。

《紐約時報》報導稱，公布最終調查報告，是委員會在這次調查中的最後一次重大行動。