敬酒不吃吃罰酒 美男大生推特追蹤馬斯克私人飛機帳號遭停權

美國佛州大學生 Jack Sweeney 在推特創立機器人帳號「@ElonJet」，使用美國聯邦航空總署公開的飛行數據追蹤馬斯克 (Elon Musk) 私人飛機位置，該帳號擁有 50 萬以上追蹤者，但該帳號似乎周三 (14 日）上午已遭停權。

Sweeney 周三在推特上表示：「好吧， @ElonJet 似乎被停權了。」他也推文附上連結，鼓吹用戶在其他平台追蹤他。

Sweeney 周三下午發推特說，他專門用於追蹤馬斯克公司 SpaceX 員工噴射飛機的帳戶也被停權，隨後他的個人帳戶也被停權。

此外，Sweeney 還經營 10 多個機器人帳號，用來追蹤比爾．蓋茲（Bill Gates）、貝佐斯（Jeff Bezos）以及 Meta 執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 等科技業鉅子的飛機航程。

馬斯克過去曾詢問 Sweeney 該帳號每月的收入，而他表示只有約 20 美元。馬斯克便提議出價 5000 美元，請他刪除該帳號以防止有人追蹤他的位置，但 Sweeney 則開價 5 萬美元，在價格未能談攏下，就此作罷。

馬斯克周三晚上在推特上表示，實時發布另一人的位置違反了推特肉搜政策，但「容許延遲發布位置」。他補充，推特的肉搜政策用語也會進行更新。

馬斯克 10 月以 440 億美元的價格收購推特後，一直倡導網路言論自由，11 月初並聲稱是言論自由的堅定擁護者，不會禁止飛機跟蹤帳戶，即使他稱該帳戶帶來「直接的人身安全風險」。

Sweeney 對此結果感到意外，尤其因為馬斯克曾聲稱不會這麼做。「馬斯克最終留給我的訊息是，『把這帳號拿掉似乎不對』。」然而，即便如此，Sweeney 說他夢想車仍是一輛特斯拉。馬斯克沒有立即回應置評請求。