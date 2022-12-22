〈能源盤後〉美庫存下降 中國未再封控 原油穩步上漲

原油期貨價格週三 (21 日) 收高，維持穩健漲勢，主因美政府數據證實上週美國原油庫存下降。

能源商品價格

2 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 2.06 美元或 2.7%，收每桶 78.29 美元。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.21 美元或 2.8%，收每桶 82.20 美元。

1 月交割的汽油期貨價格上漲 1.5%，收每加侖 2.2558 美元。

1 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.6%，收每加侖 3.1395 美元。

1 月交割的天然氣價格小漲 0.1%，收每百萬 Btu 5.332 美元，此前三個交易日下跌約 24%。

市場推動力

美國能源資訊署 (EIA) 公布，上週 (12/16 止) 美國原油庫存減少 590 萬桶、汽油庫存增加 250 萬桶，以及蒸餾油庫存減少約 20 萬桶。

Kplr 美洲首席石油分析師 Matt Smith 表示：「出口強勁加上因 Keystone 管道中斷導致進口下降，致使原油庫存大幅下降，扭轉了上週大量增加的局面。」

「煉油廠開工下降至 7 週低點，這有助於抑制原油庫存下降程度，同時自戰略石油儲備 (SPR) 轉換來 370 萬桶也緩和了原油庫存下降程度。隱含需求增加，不足以阻止汽油庫存增加，同時蒸餾油庫存略有下降。」

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上週原油庫存增加 60 萬桶、汽油庫存增加 160 萬桶、蒸餾油供應減少 40 萬桶。

美國石油協會 (API) 週二晚上公布，上週美國原油庫存下降 310 萬桶，支撐原油早盤上漲。

分析師表示，投資者繼續權衡中國放寬新冠防疫限制對需求的影響，因為確診者激增恐短期內縮限活動。

Sevens Report Research 分析報告指出：「具體而言，儘管病例激增和醫院高負載，中國當局仍未封控，這意味著隨著全球第二大經濟體重新上線，能源需求將持續增加。」

「然而，增加的能源需求將有多少被潛在全球經濟放緩抵消，這一點仍有待觀察，這也是中國經濟重啟尚未能激起更大原油漲勢的原因。」