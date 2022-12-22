中研院再示警訊 明年GDP僅2.41%智庫最低 物價仍高於警戒線

中央研究院經濟研究所今 (22) 日發布 2023 年我國經濟成長率 (GDP) 預測值為 2.41%，低於中央銀行發布的預測值 2.53%，也是目前智庫預測最低，中研院表示，外需劇減、景氣趨緩，料明年我國外貿和投資仍將低迷不振，而消費者物價指數 (CPI) 年增率 2.15%，仍將超過 2% 的通膨警戒線。

中研院預估，今年我國 GDP 2.94%，無法保 3，而展望明年，儘管隨著國境開放，消費動能可望持續提升，然而全球景氣降溫、廠商庫存壓力持續，恐將導致外貿和投資持續低迷不振，因此，估明年 GDP 較今年再下滑至 2.41%。

從內需來看，中經院認為，隨疫情趨緩，商業活動逐漸恢復活絡，今年將扭轉前兩年的負成長，實質民間消費成長率年增 3.45%，而明年邊境管制逐步放寬，將為消費和服務業帶來較大的復甦空間，估明年實質民間消費成長率為 4.51%。

民間投資部分，今年全年成長率為 7.15%，但明年全球經濟成長減緩，影響企業投資步調，設備投資意願轉為保守，資本支出將放緩，再加上高比較基期因素，實質民間投資僅年成長 1.95%。

若加上政府綠能設施等公共工程賡續布建，預計實質固定資本形成 2022 年、2023 年年增率分別成長 6.98%、2.35%。

外貿易方面，由於全球商品需求不振，今年全年實質商品及服務的輸出、輸入成長率分別為 3.50%、4.73%，而明年面對國際整體需求轉趨低迷、美中紛爭引發之科技管制等外在環境風險，全年實質商品及服務的輸出、輸入成長率分別為 2.71%、4.06%。

至於各界高度關注的物價，中研院估今年全年 CPI、WPI 成長率將分別年增 3.01%、12.59%，儘管明年物價漲勢將趨緩，但考慮核心物價下跌不易，加上油電價補貼政策難以為繼的影響， CPI 和 WPI 成長率分別為 2.15%、0.14%，亦即明年 CPI 年增率仍將超過通膨警戒線 2%。