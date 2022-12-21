機構持續下調特斯拉目標價：短期內賣出太晚抄底太早

至少兩家機構周二 (20 日) 下調了特斯拉 (TSLA-US) 目標價，當日特斯拉股價再挫 8%，跌至 137.80 美元，刷新 2020 年 11 月以來低位。

Evercore ISI 周二下調特斯拉股票的目標價，理由是需求擔憂，以及歐洲和中國的市場份額下降。分析師將目標價從 300 美元下調至 200 美元，儘管降幅達三分之一，這仍比當前水準高出約 40%。

Evercore ISI 分析師在報告中指出，儘管特斯拉仍擁有全球規模、垂直整合和美國《削減通脹法案》具有領先的毛利率優勢，但不能忽視的是，投資者已經很了解這些優勢，而現在必須對 2023 至 2025 年的前景進行考慮。

特斯拉股價今年一直承受著巨大壓力，而執行長馬斯克 (Elon Musk) 則繼續拋售股票，並導致股價從 2021 年 11 月的高點暴跌 60% 以上。

Evercore ISI 指出，特斯拉股價現在在 150-163 美元的支撐區下方交易，這個支撐區是「重要防線」。

Evercore ISI 認為，特斯拉在中國成長停滯，隨著全球積壓訂單逐漸減少，投資者也首次重新審視人們對特斯拉的需求假設。當前對特斯拉股價造成壓力的因素，有 75% 來自收購推特帶來的干擾，有 25% 來自中國及其他地區的影響，而「其他」變得愈來愈重要。

Evercore ISI 表示，對特斯拉的處置，「短期內賣出為時已晚，但買入也為時過早」。

大和分析師也將特斯拉的目標價從之前的 240 美元下調至 177 美元，理由是對推特的謹慎情緒和宏觀環境的疲軟。下調目標價反映了交付預期下降，大和現在預計 2023 年特斯拉交付汽車數量將減少 5%。