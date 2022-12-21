FT：美國全力封殺中國發展晶片 鎖定明日新星

美國政府上周將 36 家中國企業列入新一波黑名單，並鎖定具發展潛力的晶片業者，顯示華府正全力填補中國取得高階晶片、人才、設備的漏洞 。

倫敦金融時報（FT）報導，在中國南部科技重鎮深圳，晶片製造新創公司鵬芯微的員工人心惶惶，原因是上周美國政府將鵬芯微列入貿易黑名單。

一名鵬芯微員工說：「多數團隊主管和高階主管都在開緊急會議，其他員工則不准討論這個『敏感』問題。」該員工並表示，老闆辦公室的門上周五（16 日）仍緊閉，當天是華府宣布黑名單第二天。

鵬芯微的後台很硬，不僅有深圳政府出資，並由前華為高階主管領軍。該公司兩名員工透露，鵬芯微已向多家美國公司採購設備，原定明年到貨，如今鵬芯微可能收不到貨了。

哥本哈根商學院中國晶片業專家 Douglas Fuller 說：「這就是一場打地鼠比賽，每當華府提出制裁，（中國）就會有新計畫冒出來，然後美國會想辦法擋下這些計畫。」

美國於 2019 年 5 月將華為列入實體清單，開始透過出口管制遏止中國科技崛起。此後，華府又列入更多中國科技企業，包括晶片、無人機、智慧手機製造商，以及涉嫌向人民解放軍供應產品的機構。

鵬芯微等部分被列為黑名單的公司，也才開始發展半導體事業，因此比華為等具規模的中企更禁不起打擊。

研究機構 Counterpoint 駐台灣分析師王哲宏（Brady Wang）表示，美國政府充分掌握中國供應鏈，知道該優先對付誰，也清楚誰有發展潛力。

合肥兆芯電子也被列入黑名單，這是另一個意外。這家公司由威盛電子前員工創立。一名合肥兆芯工程師說：「沒有人料到我們也被鎖定。」

一位西方貿易官員透露，美國可能發現合肥兆芯正在研發可用於超級電腦或支持中國發展先進記憶晶片的微處理器，這些都是美國 10 月明令管制的領域。