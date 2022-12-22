〈美股盤後〉財報、消費者信心利多加持 Nike領道瓊勁揚逾520點

Nike 和聯邦快遞財報告捷，加上消費者信心和通膨預期改善，美股周三 (21 日) 延續反彈態勢，並創本月迄今最大單日漲幅，道瓊終場收高 526 點或 1.6%，標普和那指各漲約 1.5%，費半勁揚逾 2%。

隨著美國原油庫存降幅超出預期，油價走高，能源類股依舊領漲標普 500 指數各大板塊，必需消費品和原物料類股漲幅最小，但漲幅仍有 0.8%。

對聯準會 (Fed) 長期升息恐致經濟衰退的疑慮，近期籠罩美股。隨著今年步入尾聲，標普 500 指數正在邁向 2008 年以來最糟的一年。

Nike(NKE-US) 收盤飆漲 12%，聯邦快遞 (FDX-US) 揚逾 3%，兩家公司日前均公布優於預期的財報，為近來低迷的美股帶來喘息空間。嘉年華郵輪 (CCL-US) 公布上季虧損低於預期後，收盤也漲逾 5%。

經濟數據方面，美國 11 月成屋銷售月減 7.7%，是連續第 10 個月下滑，且降幅較平常來得更大。不過，隨著通膨預期緩解，12 月消費者信心登上 4 月以來最高，且優於市場預期。

美國公債殖利率普遍回落，繼昨日突破 3.7% 後，10 年期美債殖利率周三小幅下滑至 3.67%，對利率政策較敏感的 2 年期美債殖利率下滑約 4 個基點至 4.21%，美元指數小幅上揚，日元回落。

政經消息面，烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskiy) 周三赴白宮與美國總統拜登 (Joe Biden) 會面。拜登重申美國尋求「公正的和平」，並宣布向烏克蘭提供 18.5 億美元的額外軍援，當中包含愛國者飛彈系統，幫助烏克蘭加強冬季防禦。

澤倫斯基對美國的大力支援表達感謝，但也警告戰爭還沒結束。他稍晚將赴美國國會發表演說。

疫情方面，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據顯示，全球確診數至今已逾 6.55 億例，死亡破 667 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 131 億劑疫苗。

周三 (21 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數 11 大板塊全數收紅，由能源、工業股領漲。(圖：Finviz)

焦點個股

科技五大天王集體反彈。蘋果 (AAPL-US) 漲 2.38%；Meta Platforms(META-US) 漲 2.28%；Alphabet(GOOGL-US) 漲 0.63%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.85%；微軟 (MSFT-US) 漲 1.09%。

道瓊成分股以 Nike 領漲。Nike(NKE-US) 漲 12.18%；波音 (BA-US) 漲 4.09%；開拓重工 (CAT-US) 漲 2.8%；3M(MMM-US) 漲 2.19%；Verizon(VZ-US) 漲 2.14%；迪士尼 (DIS-US) 跌 0.11%；Walgreens(WBA-US) 跌 2.35%。

費半成分股僅 2 檔收黑。超微 (AMD-US) 漲 4.04%；博通 (AVGO-US) 和艾司摩爾 (ASML-US) 均漲 3.16%；邁威爾 (MRVL-US) 漲 2.8%；輝達 (NVDA-US) 漲 2.59%；高通 (QCOM-US) 漲 2.22%；英特爾 (INTC-US) 漲 1.48%；美光 (MU-US) 漲 1.01%。

台股 ADR 全數收紅。台積電 ADR(TSM-US) 漲 2.01%；日月光 ADR(ASX-US) 漲 3.50%；聯電 ADR(UMC-US) 漲 2.95%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.39%。

企業新聞

Nike(NKE-US) 收盤上漲 12.19%，該公司日前公布上季財報輕鬆優於預期，激勵其他運動休閒品牌上揚，Skechers(SKX-US) 收盤上漲 4.16%，Lululemon(LULU-US) 漲 3.13%。

Under Armour(UAA-US) 收盤也漲 5.21%。該公司稍早宣布新任執行長和董事會成員，新任 CEO 將由萬豪國際 (Marriott International) 總裁 Stephanie Linnartz 出任。

嘉年華郵輪 (CCL-US) 收高 4.69%。即使公布營收略遜預期，嘉年華上季虧損較去年同期顯著下滑，執行長看好 12 月預訂量延續強勁勢頭，為 2023 年的發展奠定基礎。

美光 (MU-US) 周三收盤漲 1%，在公布上季業績未達市場預估後，盤後挫跌 2.3%。公布財報之際，執行長 Sanjay Mehrotra 也宣布實施撙節措施，包含明年裁員約 10% 和停發獎金。

經濟數據

美國 11 月成屋銷售報 409 萬戶，預期 417 萬戶，前值 443 萬戶

美國 12 月諮商會消費者信心指數報 108.3，預期 101.2，前值 101.4

藍線：消費者信心指數，綠線：消費者信心現況指數，紅：消費者信心預期指數 (圖：Zerohedge)

華爾街分析

FBB Capital Partners 研究主管 Mike Bailey 表示：「在歷經過去一周的拋售後，投資人對於以更便宜的價格買進改善的基本面前景感到興奮。總經數據方面，消費者信心改善也有利於投資人情緒，然而，我認為目前多數投資人最關心的是通膨、勞動力市場和企業獲利。」

CFRA Research 首席投資策略師 Sam Stovall 認為，市場有點超賣，而 Nike 和聯邦快遞的財報為股市反彈提供理由。

Edward Jones 投資策略師 Angelo Kourkafas 指出：「樂觀的企業財報和消費者信心改善帶動股市反彈，但市場仍存在不確定性，明年初可能會迎來許多波動，因為我們可能身處在溫和的衰退環境中。」但他也說，市場已消化經濟疲軟的影響。

美東時間周四將公布美國 11 月核心個人消費支出 (PCE) 價格指數。CIBC Private Wealth 美國首席投資長 David Donabedian 表示將關注美國支出和收入能否抵禦通膨，但市場預期 PCE 部分數據將顯示疲軟。

數字皆為截稿前更新，請依實際報價為主