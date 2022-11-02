加拿大宣布2025年將接受50萬移民 著重技術移民

加拿大政府周二 (1 日) 宣布，計劃在 2025 年接受 50 萬移民、比 2021 年高出 23%。加拿大當局預料醫療和製造業等領域將出現勞動力短缺的問題，因此打算利用技術移民計畫加速人口移入。

目前加拿大政府在總理杜魯道 (Justin Trudeau) 的領導之下，正積極接受外來移民，該作法也被視為是支撐加拿大經濟成長的重要政策。

在 2021 年的時候，加拿大所接受的移民人數達 40 萬 5000 人，寫下歷史新高。加拿大政府計劃在 2023 年接受 46 萬 5000 人的移民，在 2024 年接受 48 萬 5000 人的移民，在 2025 年接受 50 萬人的移民。即使是在小規模的地方自治團體或農業地區等，在加拿大的每一個角落都將積極推動移民政策，盼能活化地域共同體。

根據加拿大政府，在該國勞動力的增加部分，移民所占比重幾乎達到 100%。為因應專業人員的離職人數增加，技術移民的接受重點將擺在 STEM，也就是科學 (Science)、科技 (Technology)、工程(Engineering) 和數學(Mathematics) 四大領域。

杜魯道在推文上提到，移民可讓企業確保勞動力，對經濟成長而言也不可或缺。

在 2021 年，加拿大總人口當中有 23% 是外來移民和永久居留者，人數超過 830 萬人，超越 1921 年時的 22% 紀錄，寫下歷史新高。而隨著人口結構走向高齡化還有出生率下降，移民也成為加拿大人口增加的重要動能。 預估到了 2041 年，加拿大總人口當中，移民比重將高達 29% 至 34%。