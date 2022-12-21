分析師：麥當勞可能是2023年投資組合最佳成員

如果美國在 2023 年進入衰退，麥當勞 (MCD-US) 的股票可能會是投資組合中的一個亮點。這是 Jefferies 餐廳分析師巴里許 (Andy Barish) 的長期看法。

他在最新的客戶報告中表示：「由於經濟衰退迫在眉睫，我們認為麥當勞是餐廳中最好的攻防操作標的，但也有機會提高市占率。」「在我們看來，第 4 季可能會出現美國需求趨勢持續強勁，並在第 3 季之後重新設定獲利率預期。到 2024 年，我們認為以價值和便利性為主導的品牌相關性，將支持其同店銷售和獲利能力優於同行。」

巴里許將麥當勞的目標價從 305 美元上修至 315 美元，較當前水準上漲約 18%。

麥當勞股價在周三 (21 日) 盤前交易中小幅上漲。

對麥當勞 2023 年的看多看法，源自其今年銷售強勁，因為這家速食連鎖店利用吸引人的促銷活動如成人快樂餐，並繼續提高其食品質量。

分析師還表示，隨著消費者在疫情後更願冒險回到戶外，麥當勞從 2022 年的行動性增加中受益。

該公司 2022 年的股價表現凸顯了這一切。麥當勞今年至今僅微跌 0.3%，同期標普 500 指數下跌 19.8%，道瓊工業指數下跌 10.8%；速食同業棒約翰 (PZZA-US) 下跌 36%，達美樂披薩 (DPZ-US) 下跌 37%，百勝集團 (YUM-US) 下跌 9.6%。

巴里許對麥當勞最重要的看法是：「在經濟衰退期間的歷史表現出色。在 2008-2009 年，所有餐廳類別的同店銷售額都受到負面影響，但麥當勞美國同店銷售額的表現比快餐店 (QSR) 細分市場平均水平高出 380 個基點，也較整個行業平均水平高出 700 個基點。」

他說，「但是 ，若排除麥當勞，快餐店部門在 2007 年和 2008 年的獲利率出現溫和下降，累計下降約 90 個基點。因此我們預計麥當勞將在 2023 年和 2024 年再次抵禦獲利率壓力，並在合作餐廳層面的獲利率、加盟經營獲利率和整體營運模式中表現最佳。」

他指出，「我們將歷史上的出色表現歸因於麥當勞強大的品牌相關性，即價值、食品吸引力和便利性，這使其能夠應對折扣交易並從其他速食品牌和可能的快餐休閒品牌中搶占市占率。在 2023 年至 2024 年，預計美國同店銷售將分別成長 3.6% 和 2.0%，這得益於數位化、會員方案、外送、得來速、行銷、雞肉平台、核心菜單和價值方面的定價結轉和動能。」