回歸常態 麥當勞宣布未來幾個月將在烏克蘭重新營業

麥當勞 (MCD-US) 將在未來幾個月內在烏克蘭重新開設餐廳，這是這個飽受戰爭蹂躪的國家恢復某種常態的象徵，也是在美國速食連鎖店撤出俄羅斯後表示支持的表現。

這家漢堡巨頭在近 6 個月前俄羅斯入侵烏克蘭後關閉了其烏克蘭餐廳，但仍繼續向該國 1 萬多名麥當勞員工支付工資。

麥當勞周四 (11 日) 表示，它將開始逐步重新開放首都基輔和烏克蘭西部的一些餐廳，和其他公司一樣在這些遠離戰火的地方開展業務。西班牙服裝零售商 Zara 和 Mango 等西方企業目前仍在基輔營業。

麥當勞國際營運市場資深副總裁波姆洛伊 (Paul Pomroy) 在給員工的信中說，「我們已與員工進行廣泛的交談，他們表達了重返工作崗位並表達我們烏克蘭餐廳重新開業的強烈願望。」「最近幾個月來，相信這將支持一種微小但重要的正常感的信念變得更加強烈。」

烏克蘭經濟受到戰爭的嚴重破壞，因此即使能力有限，任何企業重啟業務也會有所幫助。國際貨幣基金 (IMF) 預計烏克蘭經濟今年將萎縮 35%。

麥當勞在烏克蘭有 109 家餐廳，但周四並未透露有多少家將重新開業、何時重新開業或哪些地點將首先歡迎顧客回來。在接下來的幾個月裡，該公司表示將開始與供應商合作，將備料品運送到餐廳，準備這些商店，讓員工回來並啟動安全程序，因為東部的戰爭仍在肆虐。