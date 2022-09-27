利空交會 花旗：麥當勞股價可能趨於冷卻

長期分析餐飲業的分析師警告，麥當勞 (MCD-US) 的股票短期內可能會暫時停滯。

花旗分析師塔爾 (Jon Tower) 周二 (27 日) 建議對麥當勞股票進行「90 天負面催化劑觀察」。

作為道瓊工業平均指數的成分股，麥當勞一直是相對安全的避險資產：過去 6 個月其股價小幅上漲，而道指下跌 16%。

相對優異的表現證明，投資人堅持看好麥當勞是因為它的股利穩定，殖利率達 2.3%，以及傾向認定消費者在經濟衰退期間將轉向更便宜的食品。麥當勞在上半年的穩健銷售趨勢也贏得了華爾街的讚賞。

但塔爾指出，這種氛圍可能會改變。他將麥當勞的目標價由 275 美元調降至 246 美元，重申「中性」評級，並置於「90 天負面催化劑觀察名單」

他對麥當勞股票持負面看法，是出於多種原因。

他說，「麥當勞股票的風險回報越來越低，在進入第 3 季和冬季月份之際，歐洲的外匯和宏觀經濟挑戰對每股獲利預期影響迫在眉睫，估值與市場相比接近歷史高點，幾乎沒有吸收負面估計修正的空間。」

再者，歐洲經濟放緩對麥當勞來說是個越來越大的風險來源。塔爾表示，「歐洲主要市場的通貨膨脹率迅速上升，現在正對可自由支配消費能力造成低兩位數的影響，抵消就業的作用相對較小。進入冬季，風險上揚，尤其是因為能源使用量增加和能源價格的潛在連鎖反應。」

最後，他說，美國部門無法撐起整個麥當勞，「我們理解並同意美國業績持續走強的預期；然而，估計美國業務需要在現有預期之上實現中個位數的同店銷售額上升，才能抵消其他影響獲利的因素。比如說自第 2 季財報發布以的美元走強，以及歐洲同店銷售總額出現低個位數的打擊。而事實證明投資人認為這兩個主題都足以降低獲利。」

塔爾說，「預計風險將在以下情況得到更好的定價：首先，在發布第 3 季業績前後；其次，當焦點轉移到 2023 年時。」