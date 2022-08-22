麥當勞董事會新增3成員 女性人數倍增

麥當勞 (MCD-US) 董事會將新增 3 名成員，並失去一名長期董事。

領導董事會永續發展和企業責任委員會的彭羅斯 (Sheila Penrose)，在這家速食巨頭董事會任職 16 年後將於 9 月 30 日退休。今年初，億萬富翁伊坎 (Carl Icahn) 在與麥當勞就動物福利問題進行的代理鬥爭中曾以她的席位為目標，但她輕而易舉地挺過了挑戰。

麥當勞董事會主席小赫南德茲 (Enrique Hernandez, Jr.) 在周一 (22 日) 發表聲明稱讚彭羅斯在氣候、責任採購和多元化、公平和包容性目標方面的對公司推動的進展。

董事會選出 3 名新成員：卡普阿諾 (Tony Capuano)、陶伯特 (Jennifer Taubert) 和韋佛 (Amy Weaver)，他們將於 10 月 1 日就任。這次重組使董事總數達到 14 名，女性成員人數翻了一倍。

卡普阿諾是萬豪國際集團 (MAR-US) 的 CEO，這個職位讓他獲得與加盟商合作的經驗。他也是商業圓桌會議 (Business Roundtable) 的成員。

韋佛 自 2021 年以來一直擔任 Salesforce (CRM-US) 的財務長。在擔任該職務之前，她曾擔任該公司的法務長。麥當勞也強調了她的數位經驗，她之前曾在 Expedia (EXPE-US) 工作過。

陶伯特擔任嬌生公司 (JNJ-US) 藥品執行副總裁兼全球董事長。在加入嬌生公司之前，她曾為競爭對手的製藥巨頭默克 (MRK-US) 和 Allergan 工作。