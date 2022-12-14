微軟在非洲推動網路普及 寄望長期採用雲端技術

微軟公司 (MSFT-US) 總裁史密斯 (Brad Smith) 表示，微軟公司目標是到 2025 年時為非洲 1 億人提供互聯網接入服務，並與衛星提供商合作，為長期採用雲端技術奠定基礎。

這家軟體製造商長期以來一直致力於讓更多人使用網路，在電信和電力供應商、政府和非營利組織之間扮演著促進者的角色。自 2017 年以來，它根據其所謂的 Airband 計畫協助擴大了 5000 萬人的聯網，其中包括近 1000 萬非洲人。

現在，微軟首次為該方案提供衛星技術，以覆蓋幾乎沒有網絡連接的偏遠地區。在與美非領導人峰會相關的新聞中，微軟周三 (14 日) 表示，它正與 Viasat Inc 合作，以擴大在奈及利亞、剛果民主共和國和全球其他國家和地區的接入。

史密斯表示，這項工作是「為互聯網接入、雲端使用、人工智慧的力量、利用數據的能力建立一個新市場。所有這些都與我們的業務相關。」

他拒絕透露微軟對 Airband 的財務規劃，但表示，相對於其不斷發展的合作夥伴關係和幫助其他人進行永續投資，資金「在某些方面是我們貢獻度中最不重要的部分」。

他說，與其他地方人口成長下降形成鮮明對比的是，非洲代表了一個新興的人才庫。他說，微軟現在在奈洛比有 500 多名工程師，在拉哥斯有 200 多名工程師。