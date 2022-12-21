玩家也參戰！美遊戲玩家控告微軟反競爭 力阻動視暴雪收購交易

美國 10 名遊戲玩家周二 (20 日) 向加州聯邦法院提起訴訟，控告微軟 (MSFT-US) 以 690 億美元收購《決勝時刻》製造商動視暴雪 (ATVI-US) 的交易將非法壓制電玩遊戲產業的競爭。

此前兩周，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 提起行政訴訟，試圖阻止微軟收購動視暴雪，主張該合併交易將損害任天堂和 Sony 集團在遊戲平台領域的競爭。

該 10 名玩家來自加州、新墨西哥州和紐澤西州等，其訴訟也尋求法院下令禁止微軟收購動視暴雪，主張該收購將使微軟在電玩遊戲產業「擁有遠超越市場的能力，可排除競爭對手、限制產量、減少消費者選擇、漲價並進一步抑制競爭。」

微軟代表捍衛該筆收購交易，聲明指出該交易可擴大競爭，並為遊戲玩家和遊戲開發商創造更多機會。

在向 FTC 提告後，微軟總裁 Brad Smith 表示：「我們對我們的案子充滿信心，並樂於在法庭上陳述我們的案子。」

原告代表律師 Joseph Saveri 聲明指出：「隨著電玩遊戲產業的不斷發展和演變，我們必須保護市場免受壟斷合併的影響，這從長遠來看會損害消費者的利益。」

即使反壟斷相關的美國機構案件正在審理中，私人原告仍可在美國法院提起反壟斷訴訟。微軟今年 1 月宣布該收購交易，目前也面臨歐盟的反壟斷審查。