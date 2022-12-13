微軟與倫敦證交所簽10年雲端合作協議 伺服器廠營運不看淡

微軟與倫敦證交所簽署10年雲端合作協議，伺服器廠營運不看淡。(圖:AFP)
微軟與倫敦證交所簽署10年雲端合作協議，伺服器廠營運不看淡。(圖:AFP)

微軟 (MSFT-US) 雲端布局再傳捷報，12 日宣布與倫敦證券交易所集團 (LESG) 達成為期 10 年的合作夥伴關係，同時入股取得近 4% 股份，根據雙方協議顯示，LSEG 在未來 10 年將花費至少 28 億美元購置微軟雲端相關產品，市場看好，台廠供應鏈可望同步受惠。

微軟目前主要雲端資料中心伺服器供應鏈包含廣達 (2382-TW) 旗下雲達、緯創 (3231-TW) 旗下緯穎 (6669-TW) 等。

展望未來，雲端伺服器台廠維持樂觀展望，廣達旗下雲達就對雲端資料中心後市不看淡，雖然預期明年成長幅度將低於今年，但估仍可望維持雙位數成長，緯穎同樣認為，整體雲端產業每年雙位數成長大趨勢不變，正因應未來需求，持續擴充自有產能。

微軟雲端布局持續擴大，旗下 Azure 服務更成為近年內部快速成長的業務之一，2019 年時也與 AT&T 達成 5 年雲端服務合作協議，日前也與其他雲端業者共同分食美國國防部聯合作戰雲端能力 (JWCC) 計畫，最新則是與 LESG 達成 10 年協議。

根據 LSEG 聲明，與微軟合作將與下一代數據分析、雲端計算產品有關，包括用在倫敦交易所的新數據基礎架構、使用微軟 Azure、AI 和微軟 Teams 分析和模式解決方案等，微軟估與 LSEG 合作將可在未來 10 年帶來 50 億美元收入，其中 28 億美元是 LSEG 用於採購雲服務支出。

此外，微軟也計畫從黑石 (BX-US)、路透集團手中收購倫敦證券交易所集團約 4% 股份。

 

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