南韓政府大幅下調明年經濟前景預期 估僅成長1.6%

做為全球經濟的金絲雀，南韓財政部悲觀看待明年的全球經濟形勢。

南韓財政部周三 (21 日) 表示，隨著全球經濟失去動能，以及南韓國內消費消退，南韓明年的經濟增長將從今年的 2.5% 放緩至 1.6%，低於這個亞洲第四大經濟體過去五年 2.3% 的平均增速。

這一預測也低於南韓央行 (BOK) 估計的 1.7% 的增長前景， 國際貨幣基金 (IMF) 預計南韓經濟明年將增長 2%。

南韓今年受到通貨膨脹、高利率和強勢美元的三重打擊，拖累了疫情後復甦之路。財政部表示，明年圍繞中國經濟和俄烏戰爭的不確定性，預計將繼續為南韓和全球經濟帶來下行壓力。政府預測明年南韓 CPI 為 3.5%。

財政部在其報告中表示，由於全球經濟收縮，出口和投資預計將持續低迷，高借貸成本將拖累 2023 年的消費。

官方估計，隨著人們逐漸感受到升息的壓力，2023 年私人消費將年增 2.5%，而今年的增幅為 4.6%。

與全球央行提高借貸成本的行動同步，南韓央行自去年 8 月以來累計升息 2.75 個基點，最終在今年 11 月的最後一次會議上，將利率升到 3.25%。

財政部表示，由於家庭債務負擔加重、就業市場放緩和房地產成本下降，經濟復甦也可能受到限制。

為了提振經濟，政府提出放寬房市規制、上調電費燃氣費等方針。具體來看，政府將針對多套房業主放寬稅收、房貸限制，扶持房屋出租業，擴大優質出租房供應，轉換規制基調，以確保房市軟著陸。電費和燃氣費將從明年起至 2026 年分階段上調。

此外，政府計畫爭取在明年上半年內執行 65% 的財政預算，以應對危機情況。政府還將提供 360 兆韓元 (約 2765 億美元) 規模的貿易融資支援，幫助韓企擴大出口和承攬海外項目。