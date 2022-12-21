保時捷開始生產電子燃料 同步邁向產品80%電動車化

德國福斯旗下的保時捷周二 (20 日) 表示，已與幾家合作夥伴開始生產對氣候中性的「電子燃料 (eFuels)」，旨在取代傳統內燃機車輛中使用的汽油。

保時捷位於智利的試點工廠開始商業化生產替代燃料，保時捷計劃在此世代中期生產該電子燃料數百萬加侖。

保時捷初期打算將該燃料用於賽車運動及其性能體驗中心，爾後幾年將用於其他用途，最終目的是將該燃料出售給石油公司和其他機構，進而流向大眾消費者。

電子燃料是以水和二氧化碳為原料的合成燃料，可作為柴油和汽油引擎的低碳替代能源，減少 90% 碳排放量。

在試驗階段，保時捷預計將生產該電子燃料約 13 萬公升 (即美國 34342 加侖) ，在本世代中期將產能擴大至約莫 5500 萬公升 (即美國 1450 萬加侖)，接著再過 2 年將產能提升至 5.5 億公升 (即美國 1.453 億加侖)。

然而，電子燃料很難完全取代傳統化石燃料，而且成本高昂。根據美國能源資訊署 (EIA)，美國 2021 年約消耗 1348.3 億加侖的成品汽油，平均每日汽油消耗量約 3.69 億加侖。

保時捷官方為慶祝 eFuels 投產，現場將一輛保時捷 911 加滿了首批合成燃料。

保時捷研發總監 Michael Steiner 表示：「eFuels 有巨大潛力，目前全球內燃機汽車超過 13 億輛，且其中許多車未來十幾年也還會持續上路行駛，eFuels 為現行汽車的車主提供了一種近乎碳中和的替代方案。」

Steiner 周二重申，開發 eFuels 不會改變公司到 2030 年前將產品陣容 80% 電動車化的計畫。