受惠全球食品通膨 泰國今年稻米出口料創4年新高

泰國是僅次於印度的全球第二大稻米出口國，隨著進口國增加採購以補充庫存，並抑制食品通膨，泰國有望創下 4 年來的最高出口量。

泰國稻米出口商協會名譽主席 Chookiat Ophaswongse 表示，由於泰銖疲軟提高了競爭力，以及中國等國家希望在農曆新年假期前重建庫存，今年稻米的出口量可能會攀升至 800 萬噸。 他說，明年的出貨量可能會保持在類似的水準。

這一數字高於泰國原本 750 萬噸的全年出口目標，此一目標已較 2021 年提高約 20%。

在俄羅斯入侵烏克蘭並限制黑海供應後，今年小麥和食用油等基本食品的價格創下歷史新高。 隨著各國政府限制出口以降低價格，引發了一波食品保護主義浪潮。印度就是其中之一，而這也為泰國打開了大門。

特別是相對於小麥，稻米的價格較為低迷，印尼等一些國家可能已經從昂貴的小麥，轉向更便宜的稻米，以控制食品成本。

Chookiat 指出，泰國強勁的稻米出口反映了全球糧食安全擔憂，也受益於印度限制出口的政策，以及伊拉克重返市場。伊拉克成為泰國最大的稻米買家，進口約 150 萬噸，他們先前因為品質問題，自 2013 年後停止進口泰國稻米，直到去年才恢復進口。

Chookiat 表示，各國一直在進口更多稻米以建立庫存並壓低國內價格，而泰銖的疲軟也提升了競爭力。

Chookiat 認為，明年泰國的稻米出口量可能會保持在相近水準。因為伊拉克的需求應該會持續到明年，對印尼的出口也可能會增加，泰國預計會有充足的供應。