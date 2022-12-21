〈美股盤後〉能源股助攻 美股止步連四黑 日銀放鷹打壓美債、美元

美股周二 (20 日) 震盪後小幅收高，雖回吐盤中漲幅，仍中止連續四個交易日的跌勢，道瓊指數終場收紅 92 點或約 0.3%，標普 500 指數小漲 0.1%，那指幾乎持平，費半獨黑。在日本央行意外宣布政策轉向後，美債殖利率跳漲，美債與美元承壓。

標普 500 指數由能源類股領漲，哈里伯頓 (HAL-US) 和斯倫貝謝 (SLB-US) 均漲逾 3.7%，康菲石油 (COP-US) 也漲 2%。通訊服務和原物料類股居次，特斯拉 (TSLA-US) 重挫 8%，領跌非必需消費品板塊。

經濟數據顯示，因高借貸成本和廣泛通膨打壓房價負擔能力和需求，美國 11 月新屋開工數持續下滑，營建許可月減幅創去年 4 月以來最大。雖然抵押貸款利率已自高點回落，但目前的借貸成本仍是去年的兩倍。

隨著美國聯準會 (Fed) 明年進一步升息，加上經濟衰退的可能性，市場預期美國房市將持續走疲。

日本央行 (日銀) 周二意外將 10 年期公債殖利率目標區間上限自 0.25% 調高至 0.5%，帶動資金回流，引發全球金融市場波動。繼 Fed 和歐洲央行 (ECB) 上周升息後，投資人擔憂，日銀的行動恐怕代表長達數年的寬鬆貨幣時代即將劃下句點。

美國公債普遍下跌，10 年期公債殖利率延續上漲態勢，攀至約 3.69%，是本月最高。日元飆高之際，美元指數下跌 0.7%。

疫情消息面，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據顯示，全球確診數至今已逾 6.5 億例，死亡破 666 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 131 億劑疫苗。

周二 (20 日) 美股四大指數表現：

(圖：Finviz)

焦點個股

科技五大天王僅蘋果收黑。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.05%；Meta Platforms(META-US) 漲 2.28%；Alphabet(GOOGL-US) 漲 0.66%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.32%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.56%。

道瓊成分股漲跌不一。IBM(IBM-US) 漲 1.74%；雪佛龍 (CVX-US) 漲 1.64%；迪士尼 (DIS-US) 漲 1.45%；波音 (BA-US) 漲 1.41%；3M(MMM-US) 跌 1.08%；英特爾 (INTC-US) 跌 1.31%。

費半成分股跌多漲少。美光 (MU-US) 跌 2.01%；邁威爾 (MRVL-US) 跌 1.54%；輝達 (NVDA-US) 跌 1.04%；博通 (AVGO-US) 跌 1.02%；超微 (AMD-US) 漲 0.71%。

台股 ADR 僅中華電信獨紅。台積電 ADR(TSM-US) 跌 0.63%；日月光 ADR(ASX-US) 跌 0.79%；聯電 ADR(UMC-US) 跌 1.60%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.33%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 收盤重挫 8.05%。Evercore ISI 擔心特斯拉股價無法維持在關鍵水平，將其目標價自 300 美元大幅下修至 200 美元。除了中國業務放緩，對於馬斯克能否同時兼顧推特和特斯拉經營的質疑，近期為特斯拉股價帶來龐大壓力。

QuantumScape(QS-US) 盤中一度漲 3%，終場收跌 1.37%。這家電池新創宣布開始向電動車製造商交付原型電池，供車商測試電池技術，為研發進展的一大里程碑。

Nike(NKE-US) 收盤小漲 0.16%，但樂觀財報激勵盤後股價大漲 12%。Nike 公布上季營收年增 17%，優於市場預估，即使成本上升擠壓利潤空間，獲利仍輕鬆優於預期。

通用磨坊 (GIS-US) 收黑 4.58%。該公司公布上季營收、獲利均勝預期，並調升全年財測，股價仍未獲提振。

經濟數據

美國 11 月營建許可總數報 134 萬戶，預期 148 萬戶，前值 151 萬戶

美國 11 月新屋開工總數報 143 萬戶，預期 140 萬戶，前值 143 萬戶

上圖：新屋開工月率，下圖：營建許可月率 (圖：Zerohedge)

華爾街分析

德意志銀行分析師表示，日銀收緊貨幣政策，有助於消除將全球借貸成本保持在低水平的最後一個錨點。如今有許多經濟學家預期日銀將在明年升息，加入歐美央行行列。

Evercore ISI 分析師 Krishna Guha 和 Peter Williams 表示，外匯避險成本上升代表日本投資人已不再是美國公債的淨買家，且日銀作為日本公債的最大持有者，必須承擔央行資產負債表上存續期風險的大部分損失。

不過，他們認為，雖然這對全球市場來說是一次破壞性的震盪，但並非災難性事件，日本央行可能正在證明，以可控方式分階段退出殖利率曲線控制 (YCC) 是有可能的。

Invesco Fixed Income 北美投資級債券主管 Matt Brill 認為，隨著殖利率攀高，投資人明年將轉向美國固定收益市場，但海外殖利率上升可能引導外國債券投資人轉向他處。

針對房市數據，Jefferies 於報告指出，11 月營建許可數現在低於新屋開工數的情況非常罕見，顯示建築活動已進一步下滑。

數字皆為截稿前更新，請依實際報價為主