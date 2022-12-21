〈財報〉聯邦快遞Q2表現不如去年 但成本削減奏效 激勵盤後漲逾3%

聯邦快遞 (FedEx) (FDX-US) 周二 (20 日) 公布 2023 會計年度第二季 (11/30 止) 獲利和營收均較去年同期下降，並警告需求持續疲軟，但積極削減成本的措施緩和此一衝擊。

聯邦快遞表示，能夠在 9 月時的預測基礎上再削減 10 億美元，從而使 2023 財年的總節省金額達到 37 億美元。

同時，聯邦快遞預測，全年 EPS13 美元至 14 美元之間，略低於分析師預期的每股 14.08 美元。

FY23 Q2 財報關鍵數據 vs. 分析師預期 (Refinitiv 調查的共識預期)

純益：7.88 億美元 (去年同期為 10.4 億美元)

調整後 EPS： 3.18 美元 (去年同期為 4.83 美元) vs. 2.82 美元

營收：228 億美元 (去年同期為 235 億美元) vs. 237.4 億美元

該公司的快遞部門 (Express) 尤其疲軟，營業利益較去年同期大降 64%。平面運送部門 (Ground) 營業利益年增 24%，而貨運服務部門 (Freight) 營業利益年增 32%。

聯邦快遞 9 月宣布削減成本措施，包括飛機停飛和關閉部分辦事處，提高包裹遞送率。該公司當時撤回財測，且執行長 Raj Subramaniam 便預警經濟將進入「全球衰退」。

聯邦快遞財務長 Michael Lenz 表示公司堅定不移地快速實施成本節約，以提高獲利能力，「展望下半財年，我們正加速成本行動，以助公司抵抗全球運送量的持續疲軟。」

聯邦快遞周二收低 2.62%，但盤後上漲 3.41%，報每股 169.95 美元。不計盤後波動，該股今年迄今下跌約 36%，同期 S&P 500 指數跌幅約 20%。