〈財報〉聯邦快遞Q2表現不如去年 但成本削減奏效 激勵盤後漲逾3%

〈財報〉需求疲軟 聯邦快遞Q2表現不如去年 但成本削減奏效 激勵盤後漲逾3% (圖片:AFP)
〈財報〉需求疲軟 聯邦快遞Q2表現不如去年 但成本削減奏效 激勵盤後漲逾3% (圖片:AFP)

聯邦快遞 (FedEx) (FDX-US) 周二 (20 日) 公布 2023 會計年度第二季 (11/30 止) 獲利和營收均較去年同期下降，並警告需求持續疲軟，但積極削減成本的措施緩和此一衝擊。

聯邦快遞表示，能夠在 9 月時的預測基礎上再削減 10 億美元，從而使 2023 財年的總節省金額達到 37 億美元。

同時，聯邦快遞預測，全年 EPS13 美元至 14 美元之間，略低於分析師預期的每股 14.08 美元。

FY23 Q2 財報關鍵數據 vs. 分析師預期 (Refinitiv 調查的共識預期)
  • 純益：7.88 億美元 (去年同期為 10.4 億美元)
  • 調整後 EPS： 3.18 美元 (去年同期為 4.83 美元) vs. 2.82 美元
  • 營收：228 億美元 (去年同期為 235 億美元) vs.  237.4 億美元

該公司的快遞部門 (Express) 尤其疲軟，營業利益較去年同期大降 64%。平面運送部門 (Ground) 營業利益年增 24%，而貨運服務部門 (Freight) 營業利益年增 32%。

聯邦快遞 9 月宣布削減成本措施，包括飛機停飛和關閉部分辦事處，提高包裹遞送率。該公司當時撤回財測，且執行長 Raj Subramaniam 便預警經濟將進入「全球衰退」。

聯邦快遞財務長 Michael Lenz 表示公司堅定不移地快速實施成本節約，以提高獲利能力，「展望下半財年，我們正加速成本行動，以助公司抵抗全球運送量的持續疲軟。」

聯邦快遞周二收低 2.62%，但盤後上漲 3.41%，報每股 169.95 美元。不計盤後波動，該股今年迄今下跌約 36%，同期 S&P 500 指數跌幅約 20%。

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