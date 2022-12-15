比亞迪擴大電動車版圖 明年推出第二個新品牌

比亞迪品牌協理羅浩（Brian Luo）在周四（15 日）一場媒體活動上表示，明年將推出一個新的「專業和個性化」電動車品牌，範圍涵蓋家用車與豪車。比亞迪在經歷過一年電動車強勁銷售後，持續擴大該系列產品。

新品牌將成為比亞迪上月宣布於明年推出的旗艦 SUV 品牌「Yangwang」後的另一位新成員，不過名稱仍未公布，該公司表示新品牌能滿足費者多元化的需求。

值得一提的是，比亞迪將新品牌「Yangwang」定位在高檔奢侈且具顛覆性技術的車型，同時承諾該品牌將展現前所未有的高性能。有媒體認為，Yangwang 可能成為賓士 EQG 全電動 G 級較勁的競爭對手。

比亞迪今年將汽油車從其產品組合中剔除，因此能夠利用北京和地方政府針對電動車提供的一系列激勵措施。

另外該公司還在全球範圍內進行更廣泛的推廣，向挪威、紐西蘭、新加坡、巴西、哥斯大黎加和哥倫比亞等城市銷售純電電動車。

羅浩表示，比亞迪自去年 5 月開始向挪威出口汽車以來，目前電動車銷售觸角已延伸至中國以外的 35 個國家。

經紀公司數據顯示，比亞迪在 10 月是中國最暢銷的汽車品牌，表現超越福斯汽車，此逆轉凸顯傳統品牌在全球最大汽車市場的壓力。

比亞迪 (1211-HK) 周二香港股價下跌 0.48%，收每股 206.8 港元。