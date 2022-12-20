3M宣示2025年全面停產永久化學品 將提列最高23億元損失

美國工業集團 3M Co (MMM-US) 周二 (20 日) 設定了 2025 年停止生產 PFAS 的最後期限。PFAS 也被稱為「永久化學品」，它被廣泛用於從手機到半導體的所有領域，並與癌症、心臟病和新生兒體重過輕等疾病有關。

全氟和多氟烷基物質向來被稱為永久性化學物質，因為這些物質不會迅速分解，並且近年來在全美各地的飲用水、土壤和食品中被發現處於危險濃度。

目前對化學品造成的損害的法律壓力正不斷增加。3M 和 DuPont de Nemours Inc 等幾家公司上月被加州司法部長起訴，要求負責清理費用。

近年來，要求公司停止生產這些化學品的壓力越來越大，管理著 8 兆美元資產的投資人今年稍早時致信 54 家公司，敦促它們逐步停止使用這些化學品。

3M 目前製造的 PFAS 年淨銷售額約為 13 億美元，估計息稅折舊前利潤 (EBITDA) 獲利率約為 16%。

該公司預計在退出 PFAS 的過程中將產生約 13 億至 23 億美元的相關稅前總費用。

3M 預計第 4 季稅前支出預計在 7 億美元至 10 億美元之間，主要是非現金支出，且與資產減值相關。

今年 8 月，拜登政府表示將提議在國家超級基金計劃下將某些「永久化學品」指定為危險物質。