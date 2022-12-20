Target期望追求平價商品的顧客能對假日季銷售有所挹注

Target (TGT-US) 正試圖為購物者和自己創造一些節日魔力，因為在連續 3 季發布令人失望的獲利數字並調降本季財測後，假日購物季對 Target 來說變得更加重要。

隨著銷售放緩，庫存過剩拖累了該公司的獲利。

Target 目前的處境是必須更加倍努力工作才能讓厭倦通膨的消費者花錢。由於中高收入購物者將錢花在其他費用上，例如通勤、度假以及送孩子上鋼琴課和足球訓練營，其在新冠疫情期間取得的巨大收益正面臨風險。

許多人的衣櫥已經裝滿了衣服，並開始採購平板電視等大件物品，從而減少了願望清單上的物品。甚至更富裕的家庭也開始轉向像沃爾瑪 (WMT-US) 這樣的折扣店。

其他零售商也面臨壓力。柯爾 (Kohl"s)(KSS-US)、Under Armour (US-US) 和 Gap (GPS-US) 都在尋找新的 CEO 來應對假日季。Bed Bath & Beyond (BBBY-US) 正在努力重振其業務，縮減了門市面積和員工人數。幾乎每家零售商都在努力降低庫存，同時兼顧不需要的商品和對價格更敏感的購物者。

但 Target 是其中最大的業者，市值約有 660 億美元。今年以來 Target 的股價已下跌超過 37%。該公司在 5 月未能實現第 1 財季獲利，並在 6 月警告，由於商品降價，獲利將受到打擊，導致股價暴跌。

Target 還試圖消除更具促銷性的假日季操作手法。這家以廉價時尚著稱的大賣場與品牌達成獨家交易，並創造自有新鮮商品。

其中一項交易是與傳奇玩具品牌 FAO Schwarz 合作，另一個是與英國零售商 Marks & Spencer 合作。該公司推出一系列特色食品，例如裝在形狀像倫敦公共汽車的錫罐中的酥餅曲奇和裝在收藏燈籠中的茶包。

在停車場，Target 最近邀請星巴克進駐，向選擇路邊取貨的客戶提供喝咖啡的選項。這項服務將自假期前夕開始在 240 家商店推出，並計劃很快將其普及到更多賣場。

對於整個假期安排好外出活動的客戶，它有更多迷你 Ulta Beauty 店內店出售特別的節日禮品套裝、香水、化妝品和一些 5 美元或 10 美元的禮品。目前已有 350 家商店，高於一年前的 100 家左右。

但 Target 並沒有疫情初期那樣的優勢；當時作為一家必不可少的零售商繼續開門營業，成為購物中心的替代品，並受惠於現金充裕的客戶。

根據追踪零售客流量的 Placer.ai 數據，無論是與去年同期相比，還是與 2019 年疫情前的客流量相比，Target 的每周商店客流量都有所下降。根據最新數據，截至 12 月 5 日當當，客流量同比下降 6.1%，較 2019 年下降 4.7%。

D.A. Davidson 零售業分析師貝克 (Michael Baker) 表示，Target 仍然困在一個戰略錯誤中：在錯誤的時間對可自由支配商品下了太大的賭注。

根據該公司文件，Target 年銷售額中只有約 20% 來自雜貨。大多數銷售額來自服裝、家居用品和其他可自由支配的商品，而這些商品銷售已不如昔。