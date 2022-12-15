轉型是必經之路 電動車面對大眾普及化挑戰

對於特斯拉 (TSLA-US) 投資人和希望效仿其 CEO 馬斯克成功路徑的電動車新創公司來說，過去一年讓人大夢初醒。

隨著利率上升和金融市場波動，許多電動車新創公司的股價下跌。2021 年上市後不久市值就超過福特汽車 (F-US) 的 Rivian Automotive Inc (RIVN-US)，過去一年市值縮水超過 70%。

其他電動車新創公司表現更差。電動貨車製造商 Arrival (ARVL-US) 警告，它可能會在不到一年的時間內耗盡現金。在沙烏地阿拉伯主權財富基金的支持下，Lucid Group Inc (LCID-US) 努力打造其時尚的 Air 豪華電動車。中國特斯拉挑戰者小鵬汽車 (Xpeng Inc)(XPEV-US) 的股價下跌超過 80%。

現在最難的是：說服更多主流消費者加入。

汽車業正投資超過 1 兆美元，致力於由內燃機轉型至軟體引導的電動車的革命性轉變。從底特律到上海，汽車製造商和政府決策者已經接受了電動車提供更清潔、更安全交通的承諾。歐洲和加州已將 2035 年定為結束銷售全新內燃機乘用車的最後期限。

特斯拉一躍成為全球市值最高的汽車製造商，去年估值達到 1 兆美元，讓豐田汽車 (TM-US) 和福斯汽車等曾經不願轉向電動車的老牌汽車製造商感到羞愧。

從明年開始，從皮卡車到中型市場 SUV 和轎車的一系列新型電動車，將衝擊全球主要市場。

產業主管和預測者對於電動車能以多快的速度占領全球半數汽車市場意見不一，更不用說全部取代了。

在中國這個全球最大單一汽車市場，純電動車占據約 21% 的市占率。 在歐洲，電動車約占乘用車總銷量的 12%。但在美國，電動車的市占率僅有 6% 左右。

產業高管和分析師表示，採用電動車的障礙包括缺乏公共快速充電基礎設施，以及電動車電池成本上升，因關鍵材料短缺，以及各國政府補貼的不確定性，這些國家包括美國、中國和歐洲。

根據諮詢公司 Auto Forecast Solutions 的數據，到 2029 年，電動車可能占北美市場三分之一，約占全球汽車產量的 26%。

AFS 總裁麥克卡貝 (Joe McCabe) 表示，電動車銷量可能不會以平滑、不斷上升的曲線成長。如果明年出現經濟衰退，正如許多經濟學家預測的那樣，那將減緩電動車的普及。

Wards Intelligence 預測，到 2027 年，內燃機汽車將占北美銷量不到 80%。根據汽車製造商的產品計劃，Wards 分析師史托達德 (Haig Stoddard) 表示，製造商「預計內燃機銷量會下個 10 年展現強勁。」

整個 2022 年，梅賽德斯、福特和通用汽車 (GM-US) 等老牌汽車製造商推出數十款新電動車，以挑戰特斯拉和新貴。

這些車輛中的大多數將從 2023 年和 2024 年開始大規模生產。

麥克卡貝說，到 2025 年，北美可能會提供 74 種不同的電動車型號。 但他預測這些車型中只有不到 20% 年銷量可能超過 5 萬輛。汽車製造商可能會被太多的小眾車型和太多的產能所困。