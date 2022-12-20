民調結束後 馬斯克擬限制付費用戶才有推特政策投票權

馬斯克周一（20 日）表示，推特（Twitter）將限制政策相關的民意調查投票只開放給 Twitter Blue 的付費用戶。此前馬斯克在推特發起自己是否該辭職推特老闆的民調結果出爐，有近六成（57.5%）用戶認為他應該下台。

一名 Twitter Blue 的付費用戶表示，只有訂閱用戶才有推特政策調查投票權，馬斯克回應該名用戶推文表示：「說得好。推特將做出這一改變。」但並未舉體說明改變何時生效。

巴隆周刊（Barron"s）指出，馬斯克此舉給先前自己是否辭去執行長一職的民調結果蒙上一層陰影。馬斯克這次發起的民調有逾 1,750 萬用戶投票，其中 57.5% 的認為他應該下台，隨後馬斯克表示會遵守投票結果，但並未詳細說明時間以及任命下一位繼任者。另外，馬斯克也還回應其他用戶推文，推文內容表示民調受到「機器人」或自動帳戶影響。

Twitter Blue 是 2021 年底美國推出的訂閱服務，讓訂閱者使用置頂貼文、自訂圖示，甚至編輯推文。自從馬斯克接手推特後 Twitter Blue 有所更新，個人帳戶訂閱會獲得藍色勾勾，而金色和灰色的勾勾標誌分別代表商業和政府帳戶，該服務月費為 8 美元，蘋果裝置上的月費則為 11 美元。

馬斯克身兼多家公司老闆，其中美國電動車龍頭特斯拉是其持有最具價值的股票。自從他收購推特以來，特斯拉股價暴跌，批評人士認為他在這家社群媒體公司上花費太多時間。

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 周一盤前股價上漲 0.27%，每股暫報 150.26 美元。