開戰？馬斯克重組推特法務部 拒付員工資遣費、辦公室租金、合作廠商款

《紐約時報》周三 (14 日) 報導，推特公司似乎準備發動一些訴訟戰，因為 10 月以 440 億美元收購該公司的特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 已停止支付辦公室租金，並告訴員工不要向供應商付款。

知情人士透露，馬斯克還重組推特的法務部門，也已拒絕支付他接管當周的私人包機費用 197725 美元，同時考慮拒絕支付自他上任以來裁員數千人所需的資遣費。

根據報導，馬斯克上周五以公司內部郵件通知員工，倘若員工告知媒體或其行為違背公司利益，將面臨訴訟。

馬斯克完成收購推特後立即削減成本，上任頭一周就實施大規模裁員並將某些帳戶停權，廣告商也隨即還以顏色，切斷與推特的關係。

馬斯克沒有回應《紐約時報》的置評請求。

馬斯克 10 月解雇推特原本的法務長和法律總顧問，並任命其私人律師 Alex Spiro 負責推特的法律和政策事務，但如今馬斯克似乎也與 Alex Spiro 分道揚鑣，因為據 6 名知情人士透露 Spiro 已不在推特工作。

推特周一解散其信任和安全委員會，該委員會是於 2016 年成立的諮詢小組，專注於公民權利和兒童安全。

推特動作頻頻，投資者益發擔心馬斯克對無暇顧及特斯拉 (TSLA-US)，周三特斯拉股價大跌 2.58%，收每股 156.80 美元，盤中觸及 52 周新低。

特斯拉今年迄今已下跌 55% 以上，且本月迄今跌幅已達 20%，遠較同期 S&P 500 指數的 2.6% 跌幅深邃。