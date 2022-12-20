貝萊德：高通膨恐持續 明年Fed難實現2%目標

貝萊德 (BlackRock) 首席固定收益策略師 Scott Thiel 在報告中表示，已經開始在押注通膨將大幅放緩的投資人，可能會感到失望，因為美聯準會 (Fed) 恐怕難以在明年實現 2% 的通膨目標。

Thiel 表示，儘管物價壓力的消退速度快於預期，但策略師對 Fed 實現 2% 的目標表示懷疑。該公司建議投資人明年減持公債，轉而買入抗通膨債券 (TIPs) 和投資級信貸。

Thiel 認為，由於勞動力持續短缺、薪資上漲和庫存下降，到 2023 年底美國通膨率將放緩至 3.50%。Fed 預計將在 2023 年上半年將利率上調至 5%，通膨率將長期穩定在 3% 左右。

Fed 如今已經大幅提高利率以應對幾十年來最嚴重的通膨，市場的關鍵問題是利率何時觸頂。Thiel 認為，長期的結構性轉變將使通膨率居高不下，意味著 Fed 目前有理由維持鷹派。「展望未來，地緣政治風險、人口結構和向零碳排放的過渡，將使通膨保持在高位。」

貝萊德先前發布的報告指出，成長和通膨穩定的「大穩健」(Great Moderation) 時代已結束，我們迎向一個總體經濟波動加劇、股債風險溢價更高的新世界。

報告指出，我們就像是回到 1970 年代的波動性，目前情勢不一定適合逢低買進策略。政府決策者不會迅速介入，以阻止資產價格急劇下跌。

紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會 (FOMC) 副主席威廉斯 (John Williams) 曾表示，儘管通膨已經出現一些放緩跡象，但就業市場吃緊與其他因素可能會使物價壓力持續上升，促使利率在未來一段時間內維持在高峰。威廉斯還預估，明年終點利率可能會比 Fed 本周預期的 5.1% 要高。