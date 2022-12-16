高通膨衝擊 Roblox 11月預訂量中值月減7% 股價重挫逾15%

美國電玩遊戲開發商 Roblox (RBLX-US) 周四 (15 日) 公布令人失望的 11 月指標，令華爾街對該公司更加謹慎，導致股價收挫近 16%。

Roblox 周四下跌 15.76%，收每股 27.91 美元，盤後續挫 1.47%。今年迄今該股已跌近 73%。

Roblox 用戶主要是兒童和青少年，具有「元宇宙」元素，在疫情大流行期間，因大眾尋覓與親友相互聯繫的新方式而廣受歡迎。

Roblox 預估 11 月預訂量在 2.22 億美元至 2.25 億美元之間，分析師視其為電玩遊戲公司未來營收的領先指標。 Benchmark 分析師 Mike Hickey 周四寫道，以中值而言，較 10 月預訂量下降 7%，每日活躍用戶也較前月下降 2.6% 至 5670 萬人。

Hickey 在研究報告中表示該結果令人失望，並將 Roblox 股票評級打為「賣出」，目標價 21 美元，隱含跌幅 32%，但考量全球經濟狀況，該結果並不令人訝異，因為 Roblox 易受通膨、失業和財富縮減的影響。

針對 Hickey 的報告，Roblox 沒有回應置評請求。

Hickey 寫道：「我們對 Roblox 持續擴大投資的決定感到訝異，這會讓已具挑戰性的經營環境和惡化的自由現金流面臨更巨大的困難。我們看到營收成長和獲利這兩點都有執行風險。」

「我們認為，Roblox 股票仍相當昂貴，估值進一步下降的空間很大。」

Roblox 於 2021 年 3 月上市，最初股價飆升，尤其是華爾街早期買進元宇宙概念股時更旺盛，但當年 11 月達到頂峰，在升息環境下，2023 年的高成長科技股更蒙受賣壓。

Hickey 認為，疫情期間孩童居家時間延長，因此推動 Roblox 業績成長，但現在疫情降溫，生活返回常態，支出決定仍來自父母，而非玩遊戲的小孩，因此在高通膨環境下，父母可能削減對 Roblox 的支出。