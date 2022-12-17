通膨壓迫利潤 泰森食品連跌3日 摔至近13個月低點

美國食品加工廠泰森食品 (Tyson Foods) (TSN-US) 周五 (16 日) 連續第三天下跌，觸及 52 周低點，顯見投資者在今年利潤壓力和營運問題不斷增加的情況下，對該公司失去信心。

泰森食品本周股價跌逾 4% 至每股 61 美元左右，為 2020 年 11 月以來的最低水準，周五盤中觸及 52 週新低，今年迄今約下跌 30%。該股今年 2 月達每股 100.72 美元的 52 周高點。

投資公司 Piper Sandler 周三稍晚報告指出，由於養牛成本上升和肉類零售價格下降，近幾個月該公司的利潤率受擠壓，因此對該公司看法「越來越謹慎」。

近幾個月牛肉和雞肉價格下跌，加上飼養成本上漲，給畜牧業帶來了更廣泛的壓力。據《華爾街日報》7 月報導，泰森食品面臨人力短缺和小雞孵化問題，導致難以消化訂單。泰森食品沒有立即回應置評請求。

Piper Sandler 預估，自 2023 年到 2025 年這 3 年期間，泰森食品平均獲利將下降 3.9%。Piper Sandler 維持對該股「續抱」評級，目標價為每股 68 美元。

雖然泰森食品第一季銷售強勁成長 23% 以上，超過預期且獲利幾乎翻倍，但 Piper Sandler 卻在 5 月下調該股評級，理由是通膨高漲的情緒下，投資者將越來越精打細算，尋找更便宜的肉類品牌。

根據消費物價通膨報告，儘管 11 月肉類、家禽、魚類和雞蛋價格較上月下降，但較去年同期仍上漲近 7%。

巴克萊銀行和 Argus Research 今年也以同樣理由調降泰森食品，至少有 7 家華爾街券商給予該股「續抱」或「賣出」評級。