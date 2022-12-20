CIO大調查 Piper Sandle：2023恐將是大變革之年

CIO大調查 Piper Sandle：2023恐將是大變革之年 (圖片:AFP)
CIO大調查 Piper Sandle：2023恐將是大變革之年 (圖片:AFP)

Piper Sandler 分析師周一 (19 日) 研究報告指出，經過第 12 次年度資訊長(CIO) 調查後，他們認為「2023 年恐是大變革之年」。

「我們調查了 128 位 IT 企業高階決策者，平均年營收估計 16 億美元，其結果表明，2023 年可能是變革之年，因為超過 50% 受訪者計畫整合基礎設施軟體和 app 產業內的供應商 (其中 71% 受訪者稱節省成本是該舉措的理由之一) 。」

分析師指出，維持整體預算的意願下降至 10%，為多年來最低水準，較平均水準 18% 低了許多。「然而，整體而言，2023 年 IT 預算預期卻令人意外地年升 4.9%，與 2022 年相比增加 70 個基點。」

根據調查，2023 年支出重點是安全和 app 軟體，而設備、統一通訊和數據庫則下降至谷底。

摘要分析師報告重點：

  1. 安全仍然是重中之重，74% 受訪 CIO 預期增加支出，48% 預期整合，鞏固。
  2. 雖然宏觀經濟可能讓一些設備受影響，且增加對定價動能的關注，但對安全的整體需求應該會保持強勁。
  3. 處理安全戰區高階優先部分，同時提供整合機會的供應商是進入 2023 年最佳定位的企業。

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