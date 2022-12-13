亞馬遜開店提三大年度策略 助中小隱形冠軍跨境大賺美元

亞馬遜全球開店今 (13) 日指出，比起 2019 年疫情前，今年於亞馬遜年收入超過 100 萬美元的台灣賣家數成長近 230%，展望 2023 年，將以加速台灣產業帶發展與升級、成立實體跨境電商培訓基地和賦能賣家品牌化，作為年度在台發展三大策略，加強協助國內中小企業轉型，並將商品賣向全球市場。

亞馬遜全球開店今日舉辦「破浪前行 跨境新未來–2022 台灣跨境電商高峰會」，在《2022 跨境電商焦點報告》中顯示，企業雖高度認同必須執行跨境電商，但僅有 17.4% 的企業執行跨境電商轉型，且 OBM(原品牌製造，Original Brand Manufacturer) 占比不到 30%，反觀成功走向跨境電商的企業，多成功在海外市場創下年收百萬美元佳績。

亞馬遜全球開店觀察，由於對台灣賣家共計開通 15 個站點，比起 2019 年，今年於亞馬遜年收入超過 100 萬美元的台灣賣家數成長近 230%，平均每個賣家布局 3 個不同站點，而超過 40% 台灣賣家的銷售對象以 B2B 的企業採購為主。

展望 2023 年，亞馬遜全球開店表示，將持續推動台灣傳統代工轉型，尤其要加大投入台灣優秀消費性科技品牌，如電腦周邊和電玩產業，同時加強多元化品類產業開發升級，如中南部的手工具、電動工具與配件等。

另一方面，為提供更完整線上線下服務，亞馬遜全球開店將於明年第二季推出全台首座實體加速基地，踏出台北以外的潛力城市，藉此帶動在地潛力賣家的轉型發展。

亞馬遜全球開店統計，今年完成品牌註冊的台灣賣家已是 2017 年的 30 多倍，無論是傳產轉型或新創，皆瞭解打造自有品牌並塑造品牌力，有利發展企業長遠價值，因此，將持續優並提供超過 30 種品牌打造工具以及近百家服務商，涵蓋 12 種服務項目，助力企業品牌化。