亞馬遜英國工人首次合法罷工 爭取最低時薪15英鎊

英國 GMB 工會周五 (16 日) 表示，數百名亞馬遜員工將舉行罷工，為該公司英國員工首次罷工。

位於英格蘭中部 Coventry 的亞馬遜倉庫員工投票支持為工資問題而進行罷工，罷工時間可能落在 2023 年 1 月。該倉庫約有 1000 名員工。

亞馬遜 (AMZN-US) 今年夏季推出時薪增加 3% 或 50 便士的方案，但該倉庫員工不滿意，主張該薪資無法應對不斷上漲的生活成本，要求亞馬遜至少支付每小時 15 英鎊。

由於能源成本增加和供應鏈中斷，導致通膨飆升，消費者物價目前已居於 41 年高點。英國央行 (BOE) 本週四宣布升息 2 碼以抗通膨。

雖然英國亞馬遜員工先前 8 月和 11 月的黑色星期五均曾罷工抗議夏季推出的加薪方案，但這些均為自發行為，非經批准的罷工行動，因此這回將是亞馬遜英國工人首次合法罷工行動。

GMB 高階組織成員 Amanda Gearing 表示：「Coventry 倉庫工人應該因其勇氣和決心而受到稱讚。他們得用罷工才能向全球最有價值公司贏得體面的薪資，這件事對亞馬遜來說應該是一種恥辱。」

「亞馬遜有能力做得更好，現在還來得及避免這場罷工，與 GMB 工會坐下來談，一起討論如何改善工資和工作條件。」

該投票結果顯示，98% 投票工人選擇罷工，投票率超過 63%。

亞馬遜發言人透過聲明指出，公司薪酬具競爭力，起薪最低為每小時 10.50 英鎊至 11.45 英鎊，具體金額取決於地點。「這意味自 2018 年以來，亞馬遜員工的最低時薪增加了 29%，且員工也享有價值數千美元的多種福利，單舉幾個例子來說，私人醫療保險、人壽保險、餐飲津貼和員工折價優惠等等。」

該發言人補充道：「除此之外，我們很高興地宣布，全職、兼職和季節性一線員工將額外獲得一筆高達 500 英鎊的一次性特別付款，作為額外的感謝。」亞馬遜在英國擁有 7 萬名員工。

隨著通膨飆升超過工資成長，生活成本上升引發英國各行各業的工業動盪浪潮，包括護理師、鐵路工人、郵政工人、救護車工人、機場工作人員、邊防部隊特工、公路工人、歐洲之星工人 (來往英法兩國的火車)、公務員、公車司機、消防員、慈善工作者、氣象學家和海上石油鑽井平台工人。