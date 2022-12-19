亞馬遜德國發起罷工 聖誕假期業績恐受影響

德國工會團體 (Verdi) 在週日 (18 日) 敦促全國亞馬遜 (AMZN-US) 倉儲員工，在未來幾天支持輪流罷工，以抗議薪資問題，工會也期望藉此干擾亞馬遜聖誕節前的業績表現。

工會表示，為了應對薪資落後於通貨膨脹的問題，已呼籲德國 7 個亞馬遜配送中心的員工，在未經許可下暫停工作，並輪流在不同的地點舉行罷工。

Verdi 要求公司承認零售和郵購貿易部門的集體談判協議，並呼籲就良好的工作條件達成進一步的集體協議。

亞馬遜表示，罷工只會影響到德國 20 個物流中心中的其中幾個。德國是亞馬遜僅次於美國最大的市場。

亞馬遜也回應，公司已為員工支付了豐厚的薪水，並提供了福利和培訓的機會。「包括獎金在內，起薪是每小時 13 歐元以上，2 年後平均每人年年超過 3.5 萬歐元」。

日前，英國 GMB 工會也宣布，位於英格蘭中部 Coventry 的亞馬遜倉庫員工投票支持為工資問題而進行罷工，為該公司英國員工首次罷工。

儘管亞馬遜今年夏季推出時薪增加 3% 或 50 便士的方案，但該倉庫員工不滿意，主張該薪資無法應對不斷上漲的生活成本，要求亞馬遜至少支付每小時 15 英鎊。

先前有報導稱，亞馬遜計畫在未來幾個月內，在各個部門共裁員 2 萬名員工，包括配送中心員工、技術人員和企業高管均可能被裁。