大摩分析師：電動車面臨供過於求問題 特斯拉明年股價恐面臨下跌壓力

摩根士丹利 (大摩) 分析師 Adam Jonas 在報告中表示，美電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 可能正面臨供過於求的問題，2023 年該公司股價恐承壓。

報告中指出，近期電動車需求急剎，新電動車的等待時間越來越短，價格也逐漸下滑。電動車製造商 Lucid(LCID-US) 就面臨訂單被客戶取消，而 Rivian (RIVN) 也已停止接受預訂。

Jonas 表示，隨著多家車廠紛紛推出電動車款，電動車數量大增，是汽車產業轉向電動化過渡以來，首次出現供過於求的情況。

不過，Jonas 對特斯拉的目標價仍維持在每股 330 美元，原因是特斯拉仍然是電動車的領導廠商。他認為，美國將對本地製造的電動車提供 7,500 美元購買減稅優惠，以及即將量產的 Cybertruck，有助於成為特斯拉股價的利多因素。

不過，高盛分析師 Mark Delaney 將特斯拉的目標價從 305 美元下調至 235 美元，同時將他對第四季交車量的預估從 440,000 輛下調至 420,000 輛。

Delaney 也預估，至 2023 年，特斯拉的總交車量為 185 萬輛，低於先前估計的 195 萬輛，華爾街分析師平均的預估則為 200 萬輛。

特斯拉股票是今年主要汽車製造商和科技企業中表現最差的股票之一，投資人主要擔心馬斯克 (Elon Musk) 專注於經營推特可能無法有效經營特斯拉，而馬斯克可能會拋售更多特斯拉股票來支撐這家搖搖欲墜的社群媒體平台。