本週操盤筆記：主要央行利率會議、美光財報、美國PCE物價指數

在聯準會今年最後一場利率會議落幕後，本周澳洲、日本央行將相繼舉行利率會議，而美光、Nike、FedEx 本周首先召開財報會議揭開財報周序幕，另外美國將公布 PCE 物價數據，日本、加拿大等也有更多數據出爐。

澳洲、日本央行利率會議

聯準會 12 月利率會議宣布升息 2 碼至 4.25%-4.5%，是 2007 年以來最高水平，並暗示終點利率將高於原先預期，恐突破 5% 預期。

日本央行 (BOJ) 利率會議則將於 20 日舉行，並發表貨幣政策聲明，市場預期本次將維持先前水準，約 0.1%，另外，澳洲 (RBA)、印度央行 (RBI) 也將於同日召開利率會議，公布最新利率決策。

美股財報周揭幕 美光、Nike 財報公布

Nike、FedEx，以及美光將於本週陸續公布財報，為美國企業財報週揭開序幕，企業基本面看法將成為市場關注重點，營運成果、未來展望及股價表現為重要觀察指標。

美國、日本等主要經濟體物價指數

美國通貨膨脹顯著降溫，11 月消費者物價年增 7.1%，低於市場預期，創去年 12 月以來新低，本周也將公布 11 月核心 PCE 物價指數年增率，市場預期將較前月 5% 下降至 4.6%，另外，加拿大、日本也將公布 CPI 數據。