NHTSA針對加州特斯拉Model Y撞死摩托車手事故展開特別調查

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 周一 (18 日) 表示，正在對一輛 2021 年份特斯拉 (TSLA-US) Model Y 在加州造成一名摩托車手死亡的事故展開特別調查。

自 2016 年以來，NHTSA 已對涉及特斯拉汽車的事故以及涉嫌使用 Autopilot 等先進駕駛輔助系統的事故，展開 37 次特別調查。在這些與特斯拉相關的調查中，共有 18 人死於車禍，其中包括最近的加州致命車禍。

該機構拒絕透露具體的車禍情節，但媒體報導指出，一名 48 歲的摩托車手於 7 月 7 日在加州 Riverside 高速公路上與一輛 2021 年份特斯拉 Model Y 發生碰撞後死亡。

NHTSA 最近幾周展開了 3 項特別調查，其中一項涉及佛州的一起車禍事故，該事故導致一名 66 歲的特斯拉司機和一名 67 歲的乘客喪生；另一項涉及加州發生的涉及 2018 年份特斯拉 Model 3 的致命行人事故.

NHTSA 通常每年針對新興技術和其他潛在的汽車安全問題展開 100 多項特別碰撞調查；之前曾因此協助制訂安全氣囊安全規則。

NHTSA 於 6 月升級了對 83 萬輛帶有 Autopilot 的特斯拉汽車的缺陷調查，這是它尋求召回之前的必要步驟。

去年 8 月，該機構展開一項初步評估，以評估該系統在 76.5 萬輛汽車中的性能。之前特斯拉汽車發生了十幾起撞車事故，主要是直接撞上靜止中的應急車輛。NHTSA 上月表示，它已確定另外 6 起事故。