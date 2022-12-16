鉅亨美股雷達：美股迎來四巫日 Adobe第一季財測高於預期

美股重要看點：

美股迎來「四巫日」。美將公布 12 月 PMI 數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.501%。美股期貨週五 (16 日) 下跌，道瓊期貨跌 1.06%，標普 500 期貨跌 1.08%，那斯達克 100 期貨跌 0.27%。

在周四公布的 11 月零售銷售數據弱於預期後，投資人開始思考美國經濟的前景。最近幾周，人們越來越擔心聯準會 (Fed) 在整個 2022 年積極升息，導致經濟衰退迫在眉睫。

美國將公布 12 月 PMI 指數，在經濟衰退擔憂日益加劇的情況下，PMI 的新訂單、就業以及價格指標將幫助市場理解最新的景氣動向，近月來在供應瓶頸緩解和需求降溫下，PMI 價格指數全面回落。

不少華爾街分析師週四 (15 日) 指出，終點利率明年可能會達到 5% 以上並維持一段時間，是導致美股週四暴跌的主因，而隨著新的「四巫日」到來，美股週五恐迎來又一動盪時刻。

根據歷史經驗，「四巫日」是指四種衍生性金融商品到期結算，交易必定爆量，當天開盤和尾盤時分，商品價格和股市將會迎來劇烈震盪。

SpotGamma 創始人 Brent Kochuba 表示，2.4 兆美元的標普期貨掛鉤的期權預計將成為週五的重大事件，因為數十萬份履約價集中在標普 4,000 點附近的合約即將到期，Kochuba 預警，最近的市場動盪表明，交易員可能低估美股年底的波動程度。

摩根士丹利 (大摩) 首席股票策略師 Michael Wilson 週四 (15 日) 表示，通膨已經觸頂，並有望在明年持續降溫，但是美國經濟成長趨緩仍未在股市得到充分反映，並且通膨降溫勢必衝擊企業毛利，美股可能將在明年進一步下跌

Wilson 指出，現在是熊市的第二階段，市場尚未反映出經濟成長放緩的問題，這將決定哪些企業能成為贏家，選股如今變得十分重要。

Wilson 重申對美股的預估，認為標準普爾 500 指數可能會在 2023 年上半年跌至 3,000 點，較 15 日的收盤價仍有 23% 的跌幅。 該指數在 2022 年以來已經下跌了近 19%

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 12 月製造業 PMI 初值 (%)，前值 47.7

美國 12 月服務業 PMI 初值 (%)，前值 46.2

美國 12 月服綜合 PMI 初值 (%)，前值 46.4

重要個股動態：

創意軟體公司 Adobe (ADBE-US) 周四 (15 日) 公布第四季獲利高於預期，且第一季財測也高於分析師預期，週五盤前上漲 4.20%。

然而，今年第四季純益較去年同期 12.3 億美元下降，營收年增率也自前季的 13% 下降至 10%。

執行長 Shantanu Narayen 表示：「我們聚焦獲利，實現創紀錄的營業現金流，但公司仍保持謹慎，且仍無法倖免經濟惡化的影響。」

ADBE 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

根據外媒 Digiday 周四（15 日）援引知情人士消息報導，串流媒體龍頭 Netflix 未能達到向廣告商提供的廣告方案收視保證，Netflix 允許廣告商收回尚未投放的廣告費用。

知情人士透露，對於部分廣告商，Netflix 的實際視收率只有預期觀眾數的 80%，在無法兌現承諾的情況下也沒有足夠庫存可以應對的情況下，只好把錢退回去給廣告商。

NFLX 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

福特汽車 (F-US) 官網在週四 (15 日) 顯示，該公司已將最低價位的電動皮卡 F-150 Lightning 起售價上調 了 9% 至 55,974 美元。此舉是福特自 8 月份以來第三度上調 F-150 Lightning 的售價，以應對更高的成本和供應鏈瓶頸。

在多次上調後，F-150 Lightning 的起售價已經較最初的 40000 美元上漲了超過 15000 美元，總計漲價幅度達到了 40%。