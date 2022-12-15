鉅亨美股雷達：馬斯克出脫近2200萬股特斯拉持股 瑞銀再砍全年iPhone出貨量預估

美股重要看點：
美將公布 11 月零售銷售、失業金等數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.488%。美股期貨週四 (15 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.70%，標普 500 期貨跌 0.97%，那斯達克 100 期貨跌 1.29%。
美國聯準會 (Fed) 周三 (14 日) 決議升息 2 碼 (50 個基點)，使美國基準利率達到 4.25-4.50% 區間，創 15 年新高，央行官員並預測明年終點利率可能會升到 5.1%，至少要到 2024 年才會降息。
主席鮑爾 (Jerome Powell) 在會後記者上表示，將繼續升息直到通膨回落到 2% 的目標水平。鮑爾表示：「無論在什麼情況下，我們都不會考慮這點。我們會把通膨目標維持在 2%，並使用工具讓通膨回落。」但他坦承，可能會有一個長期計畫讓央行重新審視通膨目標。
知名避險基金經理人艾克曼 (Bill Ackman) 認為，聯準會 (Fed) 設立的 2% 通膨目標不再可靠，想要實現長期成長，3% 左右的通膨目標才是更好的策略。
被封為「新債券天王」的岡拉克 (Jefferey Gundlach) 預測 Fed 可能會再度升息 1 碼，但他認為，Fed 12 月決策會議過後不該再有任何升息，而且美國將有 75% 機率陷入經濟衰退。
岡拉克指出，通膨率可能下降得比大多數人意料中快。他相信，債市已經完全反映通膨已經觸頂的現實，並且開始下滑。
至於標普 500，岡拉克覺得似乎所有人都已經消化 4250 點的目標價，但他認為，從當前的經濟情勢來看，這個目標價還太高。
美股前一交易日漲跌：
- 美股道瓊指數下跌 142.29 點，或 0.42%，收 33,966.35 點。
- 那斯達克指數下跌 85.93 點，或 0.76%，收 11,170.89 點。
- 標普 500 指數下跌 24.33 點，或 0.61%，收 3,995.32 點。
- 費城半導體指數下跌 44.3 點，或 1.57%，收 2,777.3 點。
今日重要總經數據：
- 美國 11 月零售銷售月率 (%)，預估 - 0.1，前值 1.3
- 美國 11 月核心零售銷售月率 (%)，預估 0.3，前值 1.3
- 美國 11 月零售銷售年率 (%)，前值 8.37
- 美國 11 月工業生產月率，預估 - 0.2，前值 - 0.1
- 美國上週初領失業金人數 (萬)，預估 23，前值 23
- 美國上週續領失業金人數 (萬)，前值 167.1
- 美國 12 月紐約 Fed 製造業指數 (%)，-2.4，前值 - 0.5
重要個股動態：
1. 特斯拉 (TSLA-US)
美國證券交易委員會 (SEC) 周三 (14) 公布的文件顯示，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 本周售出近 2200 萬股的特斯拉持股，價值超過 35 億美元，是今年第四度賣股。
自去年 11 月特斯拉股價觸頂以來，馬斯克已賣出超過 390 億美元的持股，除了去年 11 月和 12 月外，他在今年 4 月、8 月和 11 月都有賣股紀錄。儘管如此，馬斯克目前持股比率為 13.4%，依然是特斯拉的最大股東。
2. 蘋果 (AAPL-US)
儘管 iPhone 交付情況有所改善，瑞銀 (UBS) 分析師預料 iPhone 14 Pro 系列的生產問題仍將繼續干擾蘋果，因而將 2023 會計年度的 iPhone 出貨量預期下修 700 萬支。
瑞銀分析師 David Vogt 表示，與上周和兩周前相比，中國、美國在內多數市場的 iPhone 等待時間均有改善，顯示供應鏈中斷情況正在緩解，但他認為改善幅度還不夠。
3. 高通 (QCOM-US)
摩根大通預測，行動處理器與 5G 無線晶片大廠高通 (QCOM-US) 在多次下調預期後，股價經歷今年 33% 跌幅，但 2023 年將因三大理由而獲提振。
分析師 Samik Chatterjee 周三 (14 日) 重申對高通股票的「加碼」評級，目標價為 185 美元。