鉅亨美股雷達：馬斯克出脫近2200萬股特斯拉持股 瑞銀再砍全年iPhone出貨量預估

美股重要看點：

美將公布 11 月零售銷售、失業金等數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.488%。美股期貨週四 (15 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.70%，標普 500 期貨跌 0.97%，那斯達克 100 期貨跌 1.29%。

美國聯準會 (Fed) 周三 (14 日) 決議升息 2 碼 (50 個基點)，使美國基準利率達到 4.25-4.50% 區間，創 15 年新高，央行官員並預測明年終點利率可能會升到 5.1%，至少要到 2024 年才會降息。

主席鮑爾 (Jerome Powell) 在會後記者上表示，將繼續升息直到通膨回落到 2% 的目標水平。鮑爾表示：「無論在什麼情況下，我們都不會考慮這點。我們會把通膨目標維持在 2%，並使用工具讓通膨回落。」但他坦承，可能會有一個長期計畫讓央行重新審視通膨目標。

知名避險基金經理人艾克曼 (Bill Ackman) 認為，聯準會 (Fed) 設立的 2% 通膨目標不再可靠，想要實現長期成長，3% 左右的通膨目標才是更好的策略。

被封為「新債券天王」的岡拉克 (Jefferey Gundlach) 預測 Fed 可能會再度升息 1 碼，但他認為，Fed 12 月決策會議過後不該再有任何升息，而且美國將有 75% 機率陷入經濟衰退。

岡拉克指出，通膨率可能下降得比大多數人意料中快。他相信，債市已經完全反映通膨已經觸頂的現實，並且開始下滑。

至於標普 500，岡拉克覺得似乎所有人都已經消化 4250 點的目標價，但他認為，從當前的經濟情勢來看，這個目標價還太高。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 11 月零售銷售月率 (%)，預估 - 0.1，前值 1.3

美國 11 月核心零售銷售月率 (%)，預估 0.3，前值 1.3

美國 11 月零售銷售年率 (%)，前值 8.37

美國 11 月工業生產月率，預估 - 0.2，前值 - 0.1

美國上週初領失業金人數 (萬)，預估 23，前值 23

美國上週續領失業金人數 (萬)，前值 167.1

美國 12 月紐約 Fed 製造業指數 (%)，-2.4，前值 - 0.5

重要個股動態：

美國證券交易委員會 (SEC) 周三 (14) 公布的文件顯示，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 本周售出近 2200 萬股的特斯拉持股，價值超過 35 億美元，是今年第四度賣股。

自去年 11 月特斯拉股價觸頂以來，馬斯克已賣出超過 390 億美元的持股，除了去年 11 月和 12 月外，他在今年 4 月、8 月和 11 月都有賣股紀錄。儘管如此，馬斯克目前持股比率為 13.4%，依然是特斯拉的最大股東。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

儘管 iPhone 交付情況有所改善，瑞銀 (UBS) 分析師預料 iPhone 14 Pro 系列的生產問題仍將繼續干擾蘋果，因而將 2023 會計年度的 iPhone 出貨量預期下修 700 萬支。

瑞銀分析師 David Vogt 表示，與上周和兩周前相比，中國、美國在內多數市場的 iPhone 等待時間均有改善，顯示供應鏈中斷情況正在緩解，但他認為改善幅度還不夠。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

摩根大通預測，行動處理器與 5G 無線晶片大廠高通 (QCOM-US) 在多次下調預期後，股價經歷今年 33% 跌幅，但 2023 年將因三大理由而獲提振。

分析師 Samik Chatterjee 周三 (14 日) 重申對高通股票的「加碼」評級，目標價為 185 美元。