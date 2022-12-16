電動車疲軟惡兆！花旗：全球最大鋰礦商Albemarle股價恐跌

電動車前景不像過去那樣瑰麗璀璨，包括特斯拉 (TSLA-US) 在內的電動車股均一路下行，但投資者發現，價值鏈上游也出現疲軟跡象──鋰礦商股價下跌。

鋰礦是電動車內鋰離子電池中的關鍵元素，根據特斯拉說法，一輛電動中會使用到數公斤鋰。過去幾年，因鋰礦供不應求而價格暴漲，但最近價格已經脫離峰值，這對鋰投資者來說是個問題。

Albemarle (ALB-US) 是全球最大鋰礦商之一，花旗分析師 P.J. Juvekar 週四 (15 日) 對其展開《90 日催化劑觀察》，意味該股票即將大幅波動，且該報告通常是負面觀察。

Juvekar 表示，鋰 2023 年定價存在下行可能，由於電動車銷售恐放緩，且整個電動車電池供應鏈進行去化庫存，因此鋰價恐下跌。

目前 Albemarle 預期 2023 年鋰價上漲百分比 2 位數，倘若定價持平恐令人失望。

目前基準鋰現貨價格約為每噸 7.4 萬美元，較去年同期上漲 150% 以上，但較 11 月創下的每噸 8.1 萬美元峰值水準下跌約 9%。

鋰價格疲軟並非電動車需求疲軟的唯一跡象。分析師最近一直在下調特斯拉股票目標價，其理由眾多包括中國電動車降價、特斯拉和其他公司的採購激勵措施、潛在產量放緩，以及電動車買主願意等待交車的時間縮短等。

FactSet 的數據顯示，特斯拉第四季交車量估計已自先前約 45.5 萬輛下降至 43.5 萬輛。同時，分析師也下調特斯拉股票平均目標價，自每股 320 美元降至約 281 美元。

特斯拉股價自 9 月底以來下跌了約 40%，今年迄今下跌 55%。

然而，Albemarle 等礦商的大部分業務均基於長期合約，但合約不一定反映現貨定價，且合約細節為高度機密資訊。在不清楚合約細節的情況下，很難確切掌握實際價格變化。

Juvekar 長期看漲 Albemarle 股價，並給予「買進」評級，但他週四仍將目標價自每股 345 美元下調至每股 295 美元。

Albemarle 週四下跌 2.81% 至每股 240.50 美元，同日大盤走跌，S&P 500 指數和道指分別下跌 2.6% 和 2.4%。但今年大宗商品定價強勁，令 Albemarle 今年迄今股價上漲近 3%。