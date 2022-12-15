女股神堅定看多 逢低買進特斯拉、Coinbase

有「女股神」稱號、執掌方舟 (Ark) 投資管理公司的伍德 (Cathie Wood)，週三 (14 日) 逢低買進特斯拉 (TSLA-US) 和 Coinbase (COIN-US) 更多股票，並表示她相信電動車和加密貨幣是未來主要趨勢。

根據彭博社彙編的數據，方舟旗下包括旗艦 Ark Innovation ETF(ARKK-US) 在內的全部基金，週三共買入近 75,000 股特斯拉股票，和約 297,000 股 Coinbase 股票，延續從去年 10 月開始的連續逢低買入策略。

儘管大型競爭者加密資產交易所 FTX 破產引發加密貨幣市場空前波動，將 Coinbase 股價在週二推至歷史新低，方舟仍在繼續買進 Coinbase。

與伍德的逢低買進形成強烈對比的是，華爾街近期並不看好 Coinbase 前景。Needham 高級研究分析師 John Todaro 將 Coinbase 今年營收預期自 45.4 億美元下調至 34.9 億美元。Todaro 將 Coinbase 的目標價自 173 美元下調至 89 美元，但維持評級為「買進」。

與此同時，特斯拉股價已經跌至 2 年多來低點，主因是市場對經濟衰退的擔憂、美聯準會 (Fed) 的鷹派態度以及馬斯克減持特斯拉股份。儘管如此，方舟仍持續逢低買入，並看好特斯拉在電動車市場中的地位。

在先前，伍德曾表示，特斯拉有望在未來 5 年內於汽車市場中達到 20% 的市佔率。她預估到 2025 年特斯拉股價將能達到 3,000 美元。她也預估，特斯拉實現自動駕駛的成功率約為 50%，而這也是特斯拉股票有望達到 3,000 美元目標價的關鍵。

根據彭博社的數據，截至 9 月 30 日，方舟已經是 Coinbase 的最大股東之一，持股比例達到 4.3%。 相比之下，方舟僅持有特斯拉 0.13% 的股份，但是，特斯拉仍是 ARKK 最大的持股之一。