盤中速報 - 長榮(2603)急拉2.16%報165.5元，成交31,818張

長榮(2603-TW)近5分K漲速2.16%，16日11:49報165.5元，成交31,818張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
長榮(2603-TW)近5日股價上漲3.97%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲3.75%。台灣加權指數上漲1.24%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+6,431 張
- 外資買賣超：+6,951 張
- 投信買賣超：-67 張
- 自營商買賣超：-453 張
- 融資增減：-901 張
- 融券增減：-9 張
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