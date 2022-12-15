台股跌勢收斂險守月線 三大法人賣超25.99億元

受 Fed 放鷹影響，台股今 (15) 日湧現賣壓，一度下挫近 90 點，聯發科跳水，電子股漲跌互見，不過，航運、鋼鐵、塑化、紡織等傳產股強勢走高，加上台積電回穩，帶動加權指數跌勢收斂，終場小跌 5.23 點，收在 14734.13 點，月線失而復得，三大法人合計賣超 25.99 億元。

觀察法人資金動向，外資反手賣超 12.25 億元；投信持續買超 3.27 億元；自營商轉賣，共賣超 1.701 億元。三大法人合計賣超 25.99 億元。

台積電今天除息，股價由黑翻紅，花了近 2 個半小時完成填息，終場收 480.5 元，漲幅 0.52%；聯發科賣壓沉重，終場大跌 5%，收在 681 元；聯電、鴻海、華碩震盪走跌；國巨、研華、大立光等逆勢走揚。

航運股今天重回買盤懷抱，貨櫃三雄逆勢走高，其中以長榮漲逾 3% 最強勢，散裝航運股慧洋 - KY 股價大漲約 8%，四維航、裕民等同步走強，航空雙雄長榮航及華航收漲近 2%，上市航運類股指數終場上漲 2.47%，為盤面多頭指標。

寶鋼 1 月盤價全面調漲，為鋼市注入強心針，中鋼今天股價一度漲逾 1%，佳大亮燈漲停，中鴻、海光、新鋼、燁興、威致、新光鋼等也有 3-5% 的漲幅。上市鋼鐵類股指數收漲 1.05%。

值得注意的是，南電昨天董事會通過以不超過 10 億元買進台塑股票，以今天股價來看，台塑開高走高，收漲約 2%，南電一路在盤下震盪，但尾盤急拉收平盤。