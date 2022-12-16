美國限制晶片出口 WTO證實中國已提訴訟

世界貿易組織 (WTO) 週四 (15 日) 證實，中國就美國的晶片出口限制提出申訴，指控美方威脅到全球供應鏈穩定。對此，美方堅稱，其出口限制符合國家安全的利益。

拜登政府今年 10 月初宣布對中國實施歷年來最全面的晶片出口管制措施，並積極拉攏台灣、日本、荷蘭、南韓一同加入抗中陣營。美國週四還擴大對中國晶片產業的打擊，美國將中國記憶體晶片製造商長江存儲 (YMTC) 等 36 家科技公司列入貿易黑名單。

世界貿易組織 (WTO) 週四證實，中國就美國的晶片出口限制提出申訴。美中兩國將進入爭端解決機制的第一階段。

根據世貿組織的機制，一旦會員國發生貿易紛爭，正式法律程序包括先雙邊諮商 (Request for Consultations)、成立爭端解決小組 (Panel)、以及上訴機構 (Appellate Body) 等。

中國商務部公告：「中方在世貿組織提起訴訟，是通過法律手段解決中方關注，是捍衛自身合法權益的必要方式。」

商務部說：「美方近年來不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，阻礙晶片等產品的正常國際貿易，威脅全球產業鏈供應鏈穩定，破壞國際經貿秩序，違反國際經貿規則，違背基本經濟規律，損害全球和平發展利益，是典型的貿易保護主義做法。」

中國外交部發言人回應：「美國濫用出口管制措施，阻礙晶片等產品的正常國際貿易，將對全球半導體供應鏈造成扭曲，對國際貿易造成擾亂。各國應當站出來，不能再對華盛頓的單邊主義、保護主義聽之任之了。這事關全球貿易體系穩定，更是國際道義所在。」

美國貿易代表辦公室發言人 Adam Hodge 則堅持立場稱：「如同我們已經與中國溝通過的，這些具針對性的行動都與國家安全有關。而 WTO 不是一個討論國家安全議題的合適場所」。

外媒先前報導，除了狀告 WTO 外，中國還計劃制定規模超過 1 兆人民幣 (約 1,430 億美元) 的半導體產業扶植計畫，中國將以補貼和稅收抵免的形式，促進本土半導體生產和研究活動，以達到自給自足目標。據悉，最快可能會在明年第一季實施。