美國將36家中企列入貿易黑名單 長江存儲入列

根據多家外媒周四（15 日）報導，美國政府把中國記憶體晶片製造商長江存儲（YMTC）等一共 36 家科技公司列入黑名單，其中包含 21 家中國主要人工智慧（AI）晶片公司、9 家涉嫌尋求支持中國軍事現代化企業等，美國此舉旨在擴大對中國晶片產業的打擊。

長江存儲一直以來是美國政府的目標，由於擔心該公司可能會將美國技術轉移到先前被列入黑名單的中國科技巨擘華為與海康威視 (002415-CN)。長江存儲被列入黑名單意味著其供應商在沒有獲得美國當局批准下，不得向長江存儲供應美國產品。

長江存儲在生產技術方面取得快速進步，緊追南韓三星電子、日本鎧俠和美國的美光 (MU-US) 等記憶體大廠之後。

值得注意的是，長江存儲一直在向蘋果 (AAPL-US) 就供應進行談判，蘋果幾乎所有手機都是由中國生產，在美國 10 月的出口管制影響長江存儲生產能力後，這次被列入貿易黑名單更進一步阻礙該公司與其他蘋果供應商的競爭能力。

另外被列入貿易黑名單的還包括 21 家中國人工智慧晶片公司，包括寒武紀科技 (688256-CN) 和中國電子科技集團（CETC），而美國此舉將有效阻止這些公司透過其他地方的美國設備來發展技術。

美國商務部負責出口管理的助理部長肯德勒（Thea Kendler）在一份聲明中表示，隨中國政府尋求消除其軍事和民營企業之間的障礙，美國出於國家安全利益考量下果斷採取行動，阻止中國發展先進技術。

對此，長江存儲、寒武紀科技和中國電子科技集團並未立即回應置評請求。

中國駐華府大使館則表示，美國正在進行公然的經濟脅迫和技術領域霸凌，破壞美中之間企業的正常商業活動，威脅全球供應鏈穩定，同時強調「中方將堅決維護中國企業和機構的合法權益」。

此次美國將這些中企列入黑名單是基於 10 月對中國實施的全面出口管制，與此同時，美國國會正準備敲定禁止美國政府購買含有長江存儲、另一家中國記憶體晶片製造商長鑫存儲或中芯國際 () 產品的立法。

另外，美國商務部周四的黑名單還針對 9 家涉嫌尋求支持中國軍事現代化的企業，其中包括中國唯一的光刻公司上海微電子裝備（SMEE）。目前共有 36 家中國企業被美國列入「實體清單」，當中包括長江存儲在日本的子公司。

不過美國商務部周四的公告對北京來說並不全是壞消息，美國政府透過實地考察後，將阿斯特捷利康（AstraZeneca）(AZN-US) 的新冠疫苗生產商藥明生物 (2269-HK) 的子公司和其他 26 家中國企業從所謂的「未經核實清單」中刪除。而長江存儲和上海微電子裝備從未經核實名單刪除後增添至貿易黑名單中。