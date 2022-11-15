美官員：長江存儲等10多家中企 最快下月初被列入貿易黑名單

根據路透取得的文件，美國商務部官員在一份預先準備的講稿中表示，中國記憶體大廠長江存儲 (YMTC) 和十多家中國企業，最快 12 月 6 日遭美國列入貿易黑名單。

美國商務部出口管制助理部長 Matthew S. Axelrod 預定周一在國際事務學會 (SIA) 發表演說，他在預先準備的講稿中證實，美國的新規定適用於長江存儲和其餘 30 家中國企業，以及之前已在未經核實清單上的另外 50 家企業。

Axelord 說，如果美國無法在 12 月 6 日以前完成針對這些企業的終端用途實地檢查，這些企業有被打入實體清單的風險，最快 12 月 6 日就會被列入。

美國上個月已經把長江存儲在內 31 家企業列入「未經核實清單」(unverified list)。根據拜登政府「出口管制條例」(EAR) 的新規定，如果外國政府阻止美國對被列入未經核實清單的公司進行實地核查，美國將在 60 天後啟動程序，將其列入「實體清單」(entity list)，即貿易黑名單。

被納入未經核實清單，代表美國政府未能對這些實體進行現場考察，因此無法證實是否可給予充分信任，讓他們取得由美國出口的敏感技術。若美國出口商必須向清單內的實體出口商品，美國出口商必須進行額外的實地核查。

而若是遭列入實體清單，即使是技術含量較低的產品，美國出口商仍需申請額外許可，才能出貨。對此報導，長江存儲和中國駐美大使館未立即回應報導。